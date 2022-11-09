ЗСУ 130 разів вдарили за ніч по позиціях ворога на півдні країни, - ОК "Південь"
У ніч на 9 листопада на півдні країни ЗСУ виконали 130 вогневих завдань по ворогах
Про це повідомляє оперативне командування "Південь"
Станом на ранок 9 листопада ситуація на півдні країні і далі складна, але перебуває під контролем Сил оборони. Упродовж ночі підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ на цьому напрямку виконали близько 130 вогневих завдань, зокрема по місцях зосередження лкупантів та їхньої техніки. Втрати ворога наразі дорозвідуються.
"Противник намагається тримати оборону, на зайнятих рубежах, а також готує відступні позиції", - акцентують в ОК "Південь". Однак говорять і про те, що загарбники не припиняють гатити по прилеглих до лінії фронту територіях та тилових районах. Зокрема, в в Нікопольському районі від окупантів знову постраждали дві громади - Мирівська та Марганецька. Пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство. Але обійшлося без людських жертв.
- В ОК "Південь" не бачать ознак підготовки наступу з Придністров'я
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.62
-
EUR
Купівля 39.16Продаж 40.16
- Актуальне
- Важливе