ЗСУ демонструють здатність до креативних асиметричних дій на фронті, це збиває з пантелику керівництво РФ, - військовий експерт Бадрак
Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак переконаний, удар по "вишках Бойка" - це один з прикладів дій, які неочікувані для ворога та ефективні для нас
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Українська армія продовжує демонструвати здатність до креативних асиметричних дій та вибору асиметричних цілей, що також збиває з пантелику керівництво РФ. Наприклад, це такий, як удар по "вишках Бойка". Це один з епізодів, який свідчить, що українським захисникам вдається робити несподівані для ворога кроки, які є дієвими", - наголосив Бадрак.
Експерт додав, що попри те, що в російське військо прибувають нові бійці, не відбувається якісних покращень з боку ворога.
"Моральний дух російського війська дуже низький. Навіть за умов, що Путіну вдається проводити приховану мобілізацію, не можна сказати, що відбувається якісна зміна, що вливаються нові сили у війська противника. Натомість в Україні вражає не тільки бойовий дух війська, а всього суспільства", - сказав він.
- Експерт Defence Espress Іван Киричевський переконаний, удар по так званих вишках Бойка має декілька вагомих стратегічних значень для України
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