Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Українська армія продовжує демонструвати здатність до креативних асиметричних дій та вибору асиметричних цілей, що також збиває з пантелику керівництво РФ. Наприклад, це такий, як удар по "вишках Бойка". Це один з епізодів, який свідчить, що українським захисникам вдається робити несподівані для ворога кроки, які є дієвими", - наголосив Бадрак.



Експерт додав, що попри те, що в російське військо прибувають нові бійці, не відбувається якісних покращень з боку ворога.



"Моральний дух російського війська дуже низький. Навіть за умов, що Путіну вдається проводити приховану мобілізацію, не можна сказати, що відбувається якісна зміна, що вливаються нові сили у війська противника. Натомість в Україні вражає не тільки бойовий дух війська, а всього суспільства", - сказав він.



Експерт Defence Espress Іван Киричевський переконаний, удар по так званих вишках Бойка має декілька вагомих стратегічних значень для України

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espreso