ЗСУ готові визволити Донецьк та Луганськ, - Данілов

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє ТСН.

Він переконаний, що наша армія може виконати будь-яке завдання. Як приклад, секретар РНБО навів нещодавню операцію наших спецпризначенців у Кабулі, коли українські бійці вийшли з аеропорту у захоплене талібами місто і супроводили людей, які мали евакуюватися, до літаків. Таке завдання відмовилися виконувати військові з інших країн.

"Те, що наші хлопці виконували в Афганістані, — жодна країна світу не могла виконати! Наші армійці, наші хлопці, наші офіцери виконують такі завдання. Якщо сьогодні верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, — вони можуть це зробити. Але що робити з тими десятками, сотнями тисяч людей, які при цьому можуть загинути? Хто за це буде нести відповідальність?", — зазначив Данілов.

Секретар РНБО вважає, що наші військові сьогодні мають всі можливості воювати.

"Ми сьогодні ухвалили ракетну програму на засіданні РНБО, програму розвитку наших Збройних сил — і одразу починається навала, починається паплюження наших ЗСУ. Друзі, ми впораємося", — підсумував він.