Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство ЗСУ готові визволити Донецьк та Луганськ, - Данілов

ЗСУ готові визволити Донецьк та Луганськ, - Данілов

10 вересня, 2021 п'ятниця
07:38
Суспільство Олексій Данілов

Українська армія готова визволити окуповані Донецьк та Луганськ, якщо буде наказ. Проте ціна такого рішення — десятки тисяч загиблих

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє ТСН.

Він переконаний, що наша армія може виконати будь-яке завдання. Як приклад, секретар РНБО навів нещодавню операцію наших спецпризначенців у Кабулі, коли українські бійці вийшли з аеропорту у захоплене талібами місто і супроводили людей, які мали евакуюватися, до літаків. Таке завдання відмовилися виконувати військові з інших країн.

"Те, що наші хлопці виконували в Афганістані, — жодна країна світу не могла виконати! Наші армійці, наші хлопці, наші офіцери виконують такі завдання. Якщо сьогодні верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, — вони можуть це зробити. Але що робити з тими десятками, сотнями тисяч людей, які при цьому можуть загинути? Хто за це буде нести відповідальність?", — зазначив Данілов.

Секретар РНБО вважає, що наші військові сьогодні мають всі можливості воювати.

"Ми сьогодні ухвалили ракетну програму на засіданні РНБО, програму розвитку наших Збройних сил — і одразу починається навала, починається паплюження наших ЗСУ. Друзі, ми впораємося", — підсумував він.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

РНБО
ЗСУ
Данілов
ОРДЛО
Читайте також:
8 вересня, 2021 середа
"У людей немає коштів": Асоціація міст України звернулася до Зеленського, уряду і Ради щодо запобігання зриву опалювального сезону
Дмитрий Кулеба
7 вересня, 2021 вiвторок
"Гарна новина": Кулеба заявив, що росіяни "вже торгуються" щодо теми Криму на можливій зустрічі Путіна і Зеленського
Тайсон Ф'юрі
9 вересня, 2021 четвер
Ф'юрі зневажливо висловився про Усика
Київ
+11
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.64
    Купівля 26.64
    Продаж 26.88
  • EUR
    Купівля 31.4
    Продаж 31.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
10 вересня
07:17
Нафтогаз
У США стурбовані відставками у наглядовій раді Нафтогазу
07:00
"Динамо" - "Десна"
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 7-го туру чемпіонату України з футболу
2021, четвер
9 вересня
23:22
Отруєння у школі на Хмельниччині: кількість хворих зросла до 85, госпіталізовано 11 людей
23:05
Вадим Гутцайт
Спорт поза політикою, - міністр Гутцайт зробив несподівану заяву
22:57
Руслан Малиновський
Ліга чемпіонів: За кого українцям вболівати у груповому раунді
22:44
Ігор Кузін
У "червоній" зоні перше COVID-щеплення не даватиме привілеїв, - Кузін
22:31
В кайданках і з пакетом на голові: у Туреччині заявили, що січнева смерть українки в Бодрумі була самогубством
22:28
КСУ
КСУ відкрив провадження за скаргою Труби на можливість дострокового звільнення президентом директора ДБР, - Совгиря
22:07
Сліди від недопалків, травми нетваринного походження: Сущенко назвав причиною смерті 7-річного хлопчика у Черкасах дії людей, а не собак
21:53
Кріштіану Роналду
Легендарний бігун Болт спрогнозував, коли Роналду завершить кар'єру
21:51
Лукашенко Путін
Єдині ринки та інтеграція валют: Путін заявив, що вони з Лукашенком погодили всі дорожні карти щодо Союзної держави
21:34
Людмила Денісова
Жителям ОРДЛО погрожують звільненням у разі відмови голосувати на виборах до Держдуми РФ, - Денісова
21:14
Тімо Вернер і Роберт Левандовські
У "Баварії" знайшли, ким замінити Левандовські
21:12
Незаконна передача ділянок в центрі Києва на 150 млн грн: ДБР прийшло з обшуками у КМДА
21:01
Справа "вагнерівців": голова ТСК Ради Безугла анонсувала оприлюднення результатів роботи комісії "у максимальному обсязі"
Справа "вагнерівців": голова ТСК Ради Безугла анонсувала оприлюднення результатів роботи комісії "у максимальному обсязі"
20:54
Йожеф Сабо
Екстренер збірної Сабо знайшов найслабше місце сучасної команди України
20:47
окупанти
На військових навчаннях "Захід-2021" РФ та Білорусь відпрацьовуватимуть наступ, - міноборони Латвії
20:34
Кріштіану Роналду
Роналду назвав свою ціль в МЮ
20:27
Матеуш Моравецький
Польша заявила про наміри видобувати газ в Україні
20:26
В одному з енергетиків виявили отруйну речовину: напій вилучають з магазинів Києва
20:23
Вадим Гутцайт
Даю по руках, - міністр спорту Гутцайт розповів, як бореться з корупцією
20:11
Житлобуд-1
Українська команда вийшла в груповий етап жіночої Ліги чемпіонів
20:02
Денис Малюська
Закон про олігархів повноцінно запрацює через півроку після прийняття, - Малюська
19:51
коронавірус
Молдова запроваджує надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я через зростання захворюваності на COVID-19
19:46
Владислав Кочергін
Не дотерпіли якихось банальних 10 секунд, - дебютант збірної України про втрачену перемогу над чехами
19:41
Microsoft
Microsoft відклав вихід співробітників у офіси на невизначений термін
19:30
вакцина
Moderna та Novavax заявили про роботу над вакциною, що одночасно захищатиме від коронавірусу і грипу
19:21
Гюндуз Мамедов
ОАСК зареєстрував позов Мамедова до ОГПУ
18:59
окупанти
Окупанти обстріляли слідчих СБУ з заборонених мінометів
18:53
У Харкові різко зріс рівень захворюваності на коронавірус, - ОДА
18:36
Тимофій Милованов
Милованов порадив українцям відкладати до 5% зарплати на пенсію
18:32
Польща обіцяє покарати винних у смерті українця Никифоренка, - Шмигаль
18:20
Кривий Ріг
Міськрада Кривого Рогу звернулась до парламенту щодо призначення нових виборів мера
18:08
Люк де Йонг
"Барселона" презентувала свою нову форму. Фото
18:00
талібан
"Не відповідає очікуванням": у ЄС незадоволені урядом талібів в Афганістані
17:55
У Слов’янську чоловік у футболці з прапором Росії напав на ветерана війни на Донбасі
17:54
Мирослав Мисла
У Хусті перейменували вулицю Терешкової на честь українського захисника
17:51
Катерина Завацька
Українка вдало стартувала на тенісному турнірі в Німеччині
17:47
У Дніпрі вантажівка протаранила житловий будинок
17:41
Юріс Пойканс
"Не думаю, що Україна дуже відрізняється від Сербії чи Північної Македонії - офіційних кандидатів": посол Латвії про вступ до ЄС
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV