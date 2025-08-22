"Корпусна система в ЗСУ змінює логіку ведення війни та дає шанс на перемогу", - експерт Самусь

Про це Еспресо розповів Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, співзасновник Консорціуму оборонної інформації.

Експерт звертає увагу, що до сьогодні в Україні діяла структура, яка вже не могла задовольнити масштаб та інтенсивність бойових дій на російсько-українському фронті.

"Тимчасові оперативно-тактичні угруповання, що створювалися "під завдання" виявилися неефективним рішенням в умовах, коли треба було керувати сотнями та сотнями об'єктів управління. Тимчасовість диктувала брак відповідальності та ефективності, а також грузла у забюрократизованій бюрократії. У корпусній же системі командир корпусу відповідає за все: за смугу фронту, глибину оборони, логістику, підготовку особового складу, а головне — за результат операції. Це якісно інший рівень відповідальності, який змінює саму логіку ведення війни", - наголошує Самусь.

За його словами, те, що під Покровськом українські війська не лише зупинили прорив — ліквідували російські диверсійні групи, не пустили бронетехніку до міста, а й відтіснили ворога, значною мірою стало можливим завдяки тому, що запрацювала корпусна система в ЗСУ.

"Насправді Україні важко протистояти Росії зі ставкою на кількісний паритет. Наш шанс - у швидшому управлінському циклі, в ефективному kill chain, у здатності інтегрувати високі технології у єдину систему управління. Корпус стає тією базовою одиницею, яка дозволяє це зробити. Він формує чітку відповідальність, інтегрує всі компоненти війська, забезпечує логістику і навчання, створює умови для швидкого ухвалення рішень", - зауважує Самусь.

Крім того, він звертає увагу, що корпусна система відкриває перспективу інтеграції України у структури НАТО на новому рівні, оскільки саме таку застосовують країни-члени Альянсу.



"Без корпусної системи українська армія залишатиметься розірваною між тимчасовими структурами й хаотичними процесами управління. З корпусною системою вона отримує шанс стати сучасною силою, здатною не лише вистояти, а й перемогти у війні, де майбутнє вирішує не маса, а швидкість і точність", - резюмує експерт.