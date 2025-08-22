Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна ЗСУ "Корпусна система в ЗСУ змінює логіку ведення війни та дає шанс на перемогу", - експерт Самусь

"Корпусна система в ЗСУ змінює логіку ведення війни та дає шанс на перемогу", - експерт Самусь

Ярослава Наумова
22 серпня, 2025 п'ятниця
17:43
ЗСУ ЗСУ

Перехід Сил оборони України на корпусну систему управління - не бюрократичний експеримент і не косметична реформа. Це фундаментальний крок, без якого неможливо побудувати сучасну армію, здатну протистояти російській воєнній машині

Зміст

Про це Еспресо розповів Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, співзасновник Консорціуму оборонної інформації.

Експерт звертає увагу, що до сьогодні в Україні діяла структура, яка вже не могла задовольнити масштаб та інтенсивність бойових дій на російсько-українському фронті. 

"Тимчасові оперативно-тактичні угруповання, що створювалися "під завдання" виявилися неефективним рішенням в умовах, коли треба було керувати сотнями та сотнями об'єктів управління. Тимчасовість диктувала брак відповідальності та ефективності, а також грузла у забюрократизованій бюрократії. У корпусній же системі командир корпусу відповідає за все: за смугу фронту, глибину оборони, логістику, підготовку особового складу, а головне — за результат операції. Це якісно інший рівень відповідальності, який змінює саму логіку ведення війни", - наголошує Самусь.

За його словами, те, що під Покровськом українські війська не лише зупинили прорив — ліквідували російські диверсійні групи, не пустили бронетехніку до міста, а й відтіснили ворога, значною мірою стало можливим завдяки тому, що запрацювала корпусна система в ЗСУ.

"Насправді Україні важко протистояти Росії зі ставкою на кількісний паритет. Наш шанс - у швидшому управлінському циклі, в ефективному kill chain, у здатності інтегрувати високі технології у єдину систему управління. Корпус стає тією базовою одиницею, яка дозволяє це зробити. Він формує чітку відповідальність, інтегрує всі компоненти війська, забезпечує логістику і навчання, створює умови для швидкого ухвалення рішень", - зауважує Самусь.

Крім того, він звертає увагу, що корпусна система відкриває перспективу інтеграції України у структури НАТО на новому рівні, оскільки саме таку застосовують країни-члени Альянсу.

"Без корпусної системи українська армія залишатиметься розірваною між тимчасовими структурами й хаотичними процесами управління. З корпусною системою вона отримує шанс стати сучасною силою, здатною не лише вистояти, а й перемогти у війні, де майбутнє вирішує не маса, а швидкість і точність", - резюмує експерт. 

