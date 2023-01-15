ЗСУ ліквідували 77% "мобілізованих" Пригожиним зеків, - Подоляк

Про це він написав у twitter.

Подоляк розповів, що за час повномасштабного вторгнення в ПВК Вагнера вступило 38 244 зеків. ЗСУ своєю чергою знищили 29 543 осіб.

"Про якість російської "армії"... ПВК Вагнера через спрощену "процедуру" вивела з підпорядкування ФСВП (в'язниць та колоній) – 38 244 особи для використання в геноциді… ЗСУ "зняло з обліку" (вбило, поранило, відправило у безвісти чи полон) – 29 543. Могилізація російських зеків на зараз – 77%", - пише радник.

Командир 1 відділення 4 взводу 7 штурмового загону ПВК Вагнера Андрій Медведєв нелегально перейшов російсько-норвезький кордон. Чоловік збирається дати свідчення щодо злочинів вагнерівців, включно із їхнім керівництвом.

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