ЗСУ ліквідували 77% "мобілізованих" Пригожиним зеків, - Подоляк
Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк розповів, що ЗСУ ліквідували вже понад 29 тисяч "мобілізованих" Пригожиним до ПВК Вагнера зеків
Про це він написав у twitter.
Подоляк розповів, що за час повномасштабного вторгнення в ПВК Вагнера вступило 38 244 зеків. ЗСУ своєю чергою знищили 29 543 осіб.
"Про якість російської "армії"... ПВК Вагнера через спрощену "процедуру" вивела з підпорядкування ФСВП (в'язниць та колоній) – 38 244 особи для використання в геноциді… ЗСУ "зняло з обліку" (вбило, поранило, відправило у безвісти чи полон) – 29 543. Могилізація російських зеків на зараз – 77%", - пише радник.
- Командир 1 відділення 4 взводу 7 штурмового загону ПВК Вагнера Андрій Медведєв нелегально перейшов російсько-норвезький кордон. Чоловік збирається дати свідчення щодо злочинів вагнерівців, включно із їхнім керівництвом.
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