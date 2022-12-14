ЗСУ ліквідували кілера з осетинської банди, який воював у ПВК Вагнера, - офіцер Штефан
Українські захисники знищили російського найманця-терориста, який воював у складі ПВК Вагнера
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Кілер осетинської банди "Джако" Дзарахохов Олег на прізвисько "Колобок" вступив до ПВК "Дембель" (Вагнер) і успішно амністувався під прізвисько "Ташай", - пише Штефан.
- 13 грудня стало відомо, що у складі ПВК Вагнера проти України воюють щонайменше 23 тис. терористів-зеків.
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