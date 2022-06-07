ЗСУ ліквідували росіянина, який міг брати участь у розстрілах людей на Майдані, - InformNapalm
Збройні сили України ліквідували російського окупанта Рахмета Джубанова, який міг бути причетний до розстрілу протестувальників під час Революції Гідності
Про це йдеться у дописі міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm у Telegram.
У мережі з'явився некролог щодо Джубанова. Там зазначені його "заслуги перед Батьківщиною", серед яких – участь у подіях Революції Гідності, а також у бойових діях у Сирії та Україні.
"У 2014 році брав участь у подіях в Україні (Майдан), нагороджений медаллю Суворова", - зазначається у публікації.
Волонтери InformNapalm припускають, що солдат міг бути одним із членів "чорної роти"- убивць, які розстрілювали людей на Майдані в 2014 році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
33.86
Купівля 33.86Продаж 34.88
-
EUR
Купівля 35.78Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе