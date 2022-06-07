Про це йдеться у дописі міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm у Telegram.

У мережі з'явився некролог щодо Джубанова. Там зазначені його "заслуги перед Батьківщиною", серед яких – участь у подіях Революції Гідності, а також у бойових діях у Сирії та Україні.

"У 2014 році брав участь у подіях в Україні (Майдан), нагороджений медаллю Суворова", - зазначається у публікації.

Волонтери InformNapalm припускають, що солдат міг бути одним із членів "чорної роти"- убивць, які розстрілювали людей на Майдані в 2014 році.