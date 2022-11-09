ЗСУ ліквідували замполіта армії РФ, у телефоні якого знайшли докази підготовки до вторгнення в Україну, - офіцер Штефан

Про це офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) повідомив у телеграмі.

"Заступника командира роти з виховної роботи 37-ї окремої мотострілецької бригади майора Павла Юр'янова успішно демобілізували", - пише офіцер.

Також Штірліц покликається на матеріал білоруського видання "Флагшток", якому передали телефон з листуванням майора.

23 грудня 2021 року Юр’янов написав своїй дружині, що більше не матиме вихідних. Так автори видання роблять висновок, що окупанти знали про плани нападу на Україну ще минулого року.

Матеріально-технічне оснащення військових, яких готували до наступу, було організовано дуже слабко. Про це видання стверджує, судячи з факту, що куртку і китайську радіостанцію Юр'янову перед відрядженням купувала дружина.

Перед початком війни Павел Юр’янов займався підготовкою та проведенням патріотичних лекцій для військових. Серед тем, які він організовував дорогою до Білорусі: "Збройні сили РФ на передових рубежах боротьби із міжнародним тероризмом. Екстремізм і тероризм як загроза національній безпеці Росії", "Патріотизм — статутний та моральний обов'язок військовослужбовця".

Ешелони з російськими військовими прибули до Білорусі наприкінці січня. Автори видання, аналізуючи фотографії, припускають, що спочатку військових розмістили в Речицькому районі. Про те, що це будуть не просто навчання, майор, вірогідно знав. 4 лютого він написав дружині "Дай Боже побачимося". З того дня він не приховував, що може ніколи більше не повернутися додому.

Видання наголошує: у телефоні Юр'янова є докази, що Білорусь надає свої території агресії проти України.

"6 лютого в телеграм-чаті "На барикади" були опубліковані шифри переговорної таблиці, в яких містилися назви населених пунктів Гомельської області: полігон Борщовка, полігон Барановичі, Речиця, Бязуєве (імовірно, Бязуєв, село під Речицею, де в січні-лютому 2022 року розташовувався військовий табір)", – йдеться у повідомленні.

3 листопада стало відомо, що в Миколаївській області ЗСУ ліквідували до 60 загарбників, а в Запорізької області поранили близько 50 солдатів.

6 листопада 2022 року клірик Московської єпархії, настоятель храму великомучениці Варвари та преподобного Іллі Муромця - Патріаршого подвір'я селища Власиха Московської області РФ протоієрей Михайло Васильєв загинув у бойових діях проти України.

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