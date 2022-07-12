ЗСУ ліквідували на Херсонщині російського генерала з Севастополя та ще декількох вищих офіцерів
Всього у цьому штабі знищено понад 150 російських військових, серед яких 5 вищих офіцерів
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"З'являється інфа про ліквідацію чергового російського генерала після попадання ракет з HIMARS по штабу на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.
У наступному пості він написав про це докладніше:
"Після попадань ракет по штабу в Херсонській області загинув начальник штабу 22 армійського корпусу зс РФ, що базується у Сімферополі, генерал-майор Насбулін. Там же загинув і полковник Кенс, про що повідомлялось раніше.
Окрім цього, командир 20-ї мотострілкової дивізії (Волгоград) полковник Андрій Горобець, начальник оперативного відділення цієї ж дивізії підполковник Коваль та начальник артилерії підполковник Гордєєв.
Всього загинули понад 150 осіб, в тому числі 5 офіцерів".
Про ліквідацію ще трьох представників командування російських військ повідомили напередодні і в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ
Зокрема йдеться, що на війні в Україні ліквідовані:
- Заступник командира 20-ї гвардійської мотострілкової дивізії ЗС РФ, полковник Кенс Сергій Миколайович
- Заступник по тилу командира 106-ї дивізії полковник Сергій Ігорович Кузьмінов
- Начальник штабу – заступник командира загону 16 окремої бригади спеціального призначення майор Семенов Дмитро Володимирович
Два повідомлення об'єднує особа підполковника Сергія Кенса, що свідчить про одну і ту ж подію.
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