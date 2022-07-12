ЗСУ ліквідували на Херсонщині російського генерала з Севастополя та ще декількох вищих офіцерів

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"З'являється інфа про ліквідацію чергового російського генерала після попадання ракет з HIMARS по штабу на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

У наступному пості він написав про це докладніше:

"Після попадань ракет по штабу в Херсонській області загинув начальник штабу 22 армійського корпусу зс РФ, що базується у Сімферополі, генерал-майор Насбулін. Там же загинув і полковник Кенс, про що повідомлялось раніше.

Окрім цього, командир 20-ї мотострілкової дивізії (Волгоград) полковник Андрій Горобець, начальник оперативного відділення цієї ж дивізії підполковник Коваль та начальник артилерії підполковник Гордєєв.

Всього загинули понад 150 осіб, в тому числі 5 офіцерів".

Про ліквідацію ще трьох представників командування російських військ повідомили напередодні і в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ

Зокрема йдеться, що на війні в Україні ліквідовані:

Заступник командира 20-ї гвардійської мотострілкової дивізії ЗС РФ, полковник Кенс Сергій Миколайович

Заступник по тилу командира 106-ї дивізії полковник Сергій Ігорович Кузьмінов

Начальник штабу – заступник командира загону 16 окремої бригади спеціального призначення майор Семенов Дмитро Володимирович

Два повідомлення об'єднує особа підполковника Сергія Кенса, що свідчить про одну і ту ж подію.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb