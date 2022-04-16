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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ на Донбасі відбили 10 атак ворога, знищили 3 танки, 3 артилерійські системи та бронетранспортер, - Генштаб

ЗСУ на Донбасі відбили 10 атак ворога, знищили 3 танки, 3 артилерійські системи та бронетранспортер, - Генштаб

16 квітня, 2022 субота
08:43
війна з Росією Генштаб ЗСУ

15 квітня в Донецькій та Луганській областях ЗСУ відбили 10 атак ворога, знищили три танки, бронетранспортер, одиницю спеціальної техніки та три артилерійські системи противника

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook

Зазначається, що найбільш активні дії противника фіксуються на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив. Відзначається переміщення, імовірно, окремих підрозділів забезпечення 35-ї та 36-ї загальновійськових армій Східного військового округу. Вантажні та спеціальні автомобілі і паливозаправники рухаються до районів завантаження.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують ведення бойових дій силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії Західного військового округу, 35-ї та 36-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ, берегових військ балтійського та північного флотів.

Основні зусилля противник зосереджує на перегрупуванні та посиленні угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харкова та його обстріли із застосуванням артилерії.

В районі міста Ізюм ворогом зосереджено до 22-х батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих раніше позицій та досягнутих рубежів. З метою посилення угруповання на зазначеному напрямку відзначається розгортання додаткових підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії.

Не виключається активізація дій противника на напрямку населених пунктів Ізюм та Барвінкове з метою виходу в тил підрозділів Об’єднаних сил у районі міста Слов’янськ.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагається утримати захоплені території. Зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над містом Маріуполь. Вживає заходів з відновлення боєздатності та поповнення боєприпасів. Намагається покращити тактичне положення. Продовжує обстріли на більшості напрямків.

На Сєвєродонецькому напрямку значних змін в обстановці не відзначено, ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу з метою нанесення втрат, виснаження наших військ та можливої підготовки до наступальних дій.

На Попаснянському напрямку противник здійснює постійний вогневий вплив на підрозділи наших військ. Силами мотострілецьких підрозділів, у взаємодії з батальйоном однієї з приватних військових компаній, намагається покращити тактичне положення, просунутись вглиб населеного пункту Попасна. Успіху не має.

В районі міста Торецьк ворог продовжує здійснювати періодичний вогневий вплив з метою виснаження наших військ. Здійснює підготовку до активізації бойових дій в районі Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку дії противника характеризувалися проведенням заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів, інженерного обладнання позицій в районах населених пунктів Любимівка, Петрівка, Хрещенівка та посилення своїх передових позицій, імовірно підрозділами мобілізаційного резерву 1-го та 2-го армійських корпусів.

Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області та намагатиметься відновити наступ. 

В акваторії Азовського моря корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань з блокування порту Маріуполь та здійснення вогневої підтримки на приморському напрямку.

Зважаючи на перебування в акваторії Чорного моря російських військових кораблів, озброєних крилатими ракетами морського базування "Калібр", зберігається підвищений рівень загрози застосування окупантами ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак ворога, знищено три танки, один бронетранспортер, одну одиницю спеціальної техніки, два автомобілі та три артилерійські системи противника, захоплено один бронетранспортер загарбників.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних сил України за попередню добу уражено сім повітряних цілей: один літак, один вертоліт, три БПЛА та дві крилаті ракети.

 

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Луганська область
Донецька область
ЗСУ
Танки
Генштаб ЗСУ
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