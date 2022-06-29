ЗСУ на Харківщині змусили окупантів відійти в районах Дементіївки, Довгалівки та Залимана
Українські військові на Харківському напрямку відбили російські штурмові дії в районах Дементіївки, Довгалівки й Залимана
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у телеграм.
“Збройні сили України відбили штурм і відігнали окупантів в районах Дементіївки, Довгалівки та Залимана”, - зазначив Синєгубов.
Протягом доби росіяни обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони. Дуже гаряче на Ізюмському напрямку, однак наші захисники тримають позиції.
У Харкові за минулу добу внаслідок обстрілів сталося 7 пожеж.
- Раніше повідомлялося, що окупанти закріплюються у частині Клинового та розгорнули "гради" біля кордону України.
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