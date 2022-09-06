ЗСУ намагаються перехопити ініціативу на Бахмутському напрямку, - боєць ТрО Єгор Фірсов

Про це в ефірі Еспресо заявив боєць ТрО Єгор Фірсов.

"Зараз перебуваю на Бахмутському напрямку. Ситуація наступна - точаться бої, артобстріли, але зараз почались змагання за ініціативу. Ми з нашого боку намагаємось перехопити її. Незважаючи на те, що ворог гатить, а їм є чим гатити - запаси боєкомплектів у них нескінченні, є з чого гатити, ми намагаємось перехопити ініціативу", - сказав він.

За словами Фірсова, українські військові намагаються бити ворога і нав'язувати йому свою інтенсивність боїв.

"Що стосується інших напрямків - жодної позиції за останні дні ніхто не здав, жодного метра ніхто не здав. Навіть вдалось взяти один населений пункт. Важко буде його втримати, але ЗСУ його взяли", - підсумував військовий.