Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Південний фронт живе бурхливим життям. Ми продовжуємо тримати міцний вогневий контроль над транспортними артеріями, ми продовжуємо вишукувати й нищити боєзапаси ворога", - зауважила Гуменюк.

За її словами, силам оборони Півдня вдається через стрілецькі бої, через вогневе ураження тримати ворога на його закріплених позиціях.

"Лінія фронту досить рухлива. Ворог використовує авіацію та артилерію. ЗСУ не дозволяють ворогу просуватися суходолом, регулярно повертаючи ворога на свої позиції", - підкреслила Гуменюк.

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