ЗСУ знищили дві бази росіян на Херсонщині
За день, 24 серпня, на тимчасово окупованій Херсонщині українські воїни знищили дві російські бази
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Склади росіян були знищені у Токмаку Запорізької області та Чаплинці на Херсонщині.
В населеному пункті Ровеньки, Луганщина, відбулось влучання в базу росіян, а у Каховському районі та Чаплинці бази були знищені.
Росія також зазнала втрат у Бериславському районі Херсонщини, інформація поки уточнюється.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.34
-
EUR
Купівля 39.38Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе