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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ знищили дві бази росіян на Херсонщині

ЗСУ знищили дві бази росіян на Херсонщині

24 серпня, 2022 середа
23:15
війна з Росією Знищений склад у Токмаку, Запорізька область

За день, 24 серпня, на тимчасово окупованій Херсонщині українські воїни знищили дві російські бази

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Склади росіян були знищені у Токмаку Запорізької області та Чаплинці на Херсонщині. 

В населеному пункті Ровеньки, Луганщина, відбулось влучання в базу росіян, а у Каховському районі та Чаплинці бази були знищені.

Росія також зазнала втрат у Бериславському районі Херсонщини, інформація поки уточнюється.

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окуповані території
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