Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Склади росіян були знищені у Токмаку Запорізької області та Чаплинці на Херсонщині.

В населеному пункті Ровеньки, Луганщина, відбулось влучання в базу росіян, а у Каховському районі та Чаплинці бази були знищені.

Росія також зазнала втрат у Бериславському районі Херсонщини, інформація поки уточнюється.

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