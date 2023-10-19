ЗСУ не віддали жодного сантиметра землі: у "Сталевому кордоні" розповіли про бої на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Про це розповів начальник пресслужби штурмової бригади «Сталевий кордон», підполковник Іван Шевцов в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, ЗСУ зайняли хороші висотки на цьому напрямку, здійснили оборону і готуються до зими.

"В нас був час для того щоб окопатися, зробити бліндажі, підготувати хороші вогневі позиції. На цьому напрямку працюють підготовлені військовослужбовці. Це бійці, які пройшли Кліщіївку, Бахмут і зараз міцно тримають оборону на Куп'янському напрямку", - підкреслив Шевцов.