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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ не віддали жодного сантиметра землі: у "Сталевому кордоні" розповіли про бої на Куп'янсько-Лиманському напрямку

19 жовтня, 2023 четвер
15:21
Війна з Росією ЗСУ

На Куп'янсько-Лиманському напярмку ворог має на меті якомога далі зайти в тил ЗСУ, але станом на зараз українські військові не віддали жодного сантиметра землі

Про це розповів начальник пресслужби штурмової бригади «Сталевий кордон», підполковник Іван Шевцов в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, ЗСУ зайняли хороші висотки на цьому напрямку, здійснили оборону і готуються до зими. 

"В нас був час для того щоб окопатися, зробити бліндажі, підготувати хороші вогневі позиції. На цьому напрямку працюють підготовлені військовослужбовці. Це бійці, які пройшли Кліщіївку, Бахмут і зараз міцно тримають оборону на Куп'янському напрямку", - підкреслив Шевцов.

  • 18 жовтня розвідка Британії назвала головну ціль наступу росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Там повідомили, що в останні два тижні Росія збільшила свою активність у наступальних діях на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Таким чином окупанти хочуть створити буферну зону навколо Луганської області.
  • У зведенні Генштабу ЗСУ 19 жовтня повідомлялось, що в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області, а також понад 10 атак противника біля Надії Луганської області.
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російська армія
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окуповані території
окупанти
Харківщина
наступ ЗСУ
Куп'янськ
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