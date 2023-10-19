ЗСУ не віддали жодного сантиметра землі: у "Сталевому кордоні" розповіли про бої на Куп'янсько-Лиманському напрямку
На Куп'янсько-Лиманському напярмку ворог має на меті якомога далі зайти в тил ЗСУ, але станом на зараз українські військові не віддали жодного сантиметра землі
Про це розповів начальник пресслужби штурмової бригади «Сталевий кордон», підполковник Іван Шевцов в етері телеканалу "Еспресо".
За його словами, ЗСУ зайняли хороші висотки на цьому напрямку, здійснили оборону і готуються до зими.
"В нас був час для того щоб окопатися, зробити бліндажі, підготувати хороші вогневі позиції. На цьому напрямку працюють підготовлені військовослужбовці. Це бійці, які пройшли Кліщіївку, Бахмут і зараз міцно тримають оборону на Куп'янському напрямку", - підкреслив Шевцов.
- 18 жовтня розвідка Британії назвала головну ціль наступу росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Там повідомили, що в останні два тижні Росія збільшила свою активність у наступальних діях на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Таким чином окупанти хочуть створити буферну зону навколо Луганської області.
- У зведенні Генштабу ЗСУ 19 жовтня повідомлялось, що в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області, а також понад 10 атак противника біля Надії Луганської області.
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