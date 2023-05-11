ЗСУ отримали на озброєння турецькі бронемашини Cobra II

Про це повідомляє видання Мілітарний з посиланням на кадри із пересуванням цієї бронетехніки, які оприлюднили в соцмережах.



За даними видання, наразі публічної інформації про те, що Міноборони України замовило турецьку військову техніку, немає. Відомо лише про турецький броньований автомобіль Kirpi, який вже стоїть на озброєнні української армії.

На оприлюдненому відео видно, як ґрунтовою дорогою їдуть три бронемашини Cobra II, на двох з яких – український прапор.