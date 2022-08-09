Про це повідомляє оперативне угруповання військ ЗСУ "Каховка" у facebook.

В ЗСУ виклали відео з отриманим на озброєння новими турецькими бронетранспортерами BMC Kirpi. Це перша партія цих БМП. Невдовзі очікується поставка ще 150 таких бронетранспортерів.

Kirpi важить 16 тонн. БМП використовується для переміщення особового складу. Його броньований корпус захищає від уламків артилерійських та бронебійних снарядів. Kirpi оснащений GPS, камерою заднього виду та системою автоматичного гасіння пожежі.

БМП має п'ять амбразур та чотири куленепробивні вікна. Він розрахований на 12 бійців та двох членів екіпажу. На даху БТР передбачено місце для кулемета.

8 серпня стало відомо, що турецький власник Baykar створив компанію в Україні та придбав ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".

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