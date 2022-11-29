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ЗСУ підтвердили ліквідацію 470 окупантів і 50 одиниць ворожої техніки на Луганщині й у Запорізькій області

29 листопада, 2022 вiвторок
18:33
війна з Росією знищена російська техніка

У ЗСУ підтвердили, що 27 листопада ліквідували 470 окупантів і 50 одиниць ворожої військової техніки різних типів та склад боєприпасів на Луганщині і Запоріжжі

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу

27 листопада українські військові уразили особовий склад та техніку окупантів у населених пунктах Пологи, Токмак і Басань Запорізької області та в Лутугиному на Луганщині. Загалом було ліквідовано 470 росіян, 50 одиниць військової техніки окупаційних військ та склад боєприпасів.

Окрім того, протягом 29 листопада ЗСУ завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по позиції зенітно-ракетного комплексу російських окупантів.

  • Командир підрозділу "Терра" Микола Волохов розповів, що ситуація під Бахмутом стабілізувалась для подальшого наступу ЗСУ.

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