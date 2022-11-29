ЗСУ підтвердили ліквідацію 470 окупантів і 50 одиниць ворожої техніки на Луганщині й у Запорізькій області
У ЗСУ підтвердили, що 27 листопада ліквідували 470 окупантів і 50 одиниць ворожої військової техніки різних типів та склад боєприпасів на Луганщині і Запоріжжі
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
27 листопада українські військові уразили особовий склад та техніку окупантів у населених пунктах Пологи, Токмак і Басань Запорізької області та в Лутугиному на Луганщині. Загалом було ліквідовано 470 росіян, 50 одиниць військової техніки окупаційних військ та склад боєприпасів.
Окрім того, протягом 29 листопада ЗСУ завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по позиції зенітно-ракетного комплексу російських окупантів.
- Командир підрозділу "Терра" Микола Волохов розповів, що ситуація під Бахмутом стабілізувалась для подальшого наступу ЗСУ.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.4
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе