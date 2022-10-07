Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Український Т-64БВ знищує російський танк з близької відстані", - наголосили українські військові.

6 жовтня українські воїни показали, як звільняють від окупантів українські землі на Півдні країни.

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