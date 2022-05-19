Військовий експерт висловив таку думку в етері Еспресо.

"На сьогодні українська армія оперативними темпами намагається збільшити кількість озброєння, адже кількість особового складу ЗСУ дозволяє проводити наступальні операції. Але кількість озброєння не дозволяє забезпечити перевагу зброєю для успішного контрнаступу. А мені хотілося б, аби ми проводили наступальні операції, знищуючи ворога зброєю, розумом, а не ціною життя наших бійців", - зазначив Згурець.

Аналітик додав, що за умов слабкого керівництва військ російських окупантів контрнаступ Збройних сил України може бути успішним, але такі можливості все одно необхідно ретельно оцінити.

"Якщо Збройні сили почнуть швидкі наступальні дії, російська армія в поточних умовах слабкого керівництва не спроможна чинити опір. Але для проведення наступальних дій потрібні сили й засоби. Гадаю, зараз Генеральний штаб ЗС України і головнокомандувач Залужний достатньо ретельно оцінюють такі можливості, адже війна - достатньо непередбачувана річ і кожна непрорахована дія може спричинити негативні наслідки. Вікно можливостей для початку контрнаступу в нас є недостатньо великим", - зауважив Сергій Згурець.

Генштаб ЗСУ у фейсбук повідомив, що на чотирьох напрямках наступ і штурмові дії ворога були безуспішні, на окупованій Донеччині планують залучити до бойових дій студентів вишів.

Генштаб ЗСУ оцінює втрати серед російських військових станом на 19 травня у 28,5 тис. військових, 1254 танки, 203 літаки та 3063 БТР.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb