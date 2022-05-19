English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ поки не готові до контрнаступу: необхідно більше озброєння, - Сергій Згурець
Ексклюзив

ЗСУ поки не готові до контрнаступу: необхідно більше озброєння, - Сергій Згурець

19 травня, 2022 четвер
09:36
війна з Росією Сергій Згурець

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що Збройні сили України поки не готові до контрнаступу, адже їм необхідно більше озброєння

Військовий експерт висловив таку думку в етері Еспресо.

"На сьогодні українська армія оперативними темпами намагається збільшити кількість озброєння, адже кількість особового складу ЗСУ дозволяє проводити наступальні операції. Але кількість озброєння не дозволяє забезпечити перевагу зброєю для успішного контрнаступу. А мені хотілося б, аби ми проводили наступальні операції, знищуючи ворога зброєю, розумом, а не ціною життя наших бійців", - зазначив Згурець.

Аналітик додав, що за умов слабкого керівництва військ російських окупантів контрнаступ Збройних сил України може бути успішним, але такі можливості все одно необхідно ретельно оцінити.

"Якщо Збройні сили почнуть швидкі наступальні дії, російська армія в поточних умовах слабкого керівництва не спроможна чинити опір. Але для проведення наступальних дій потрібні сили й засоби. Гадаю, зараз Генеральний штаб ЗС України і головнокомандувач Залужний достатньо ретельно оцінюють такі можливості, адже війна - достатньо непередбачувана річ і кожна непрорахована дія може спричинити негативні наслідки. Вікно можливостей для початку контрнаступу в нас є недостатньо великим", - зауважив Сергій Згурець.

  • Генштаб ЗСУ у фейсбук повідомив, що на чотирьох напрямках наступ і штурмові дії ворога були безуспішні, на окупованій Донеччині планують залучити до бойових дій студентів вишів.
  • Генштаб ЗСУ оцінює втрати серед російських військових станом на 19 травня у 28,5 тис. військових, 1254 танки, 203 літаки та 3063 БТР.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Сергій Згурець
ЗСУ
контрнаступ
Читайте також:
Олексій Резніков
17 травня, 2022 вiвторок
Путін уже відмовив Ердогану. Сумніваюся, що президент РФ послухає Сі Цзіньпіня, - Резніков про звернення рідних захисників Маріуполя до президента Китаю
Олаф Шольц та Емманюель Макрон
18 травня, 2022 середа
Лідери ЄС стурбовані тим, що буде, коли Україна переможе Росію, - Politico
окупанти рф
18 травня, 2022 середа
Росія може оточити Одесу, залучивши Придністровʼя та морський десант з острова Зміїний, - військовий аналітик Самусь
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.43
    Купівля 31.43
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.87
    Продаж 33.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
19 травня
10:07
Ексклюзив
Сергій Згурець
Наступ окупантів на Сєвєродонецьк і Лисичанськ триватиме ще 2-3 тижні, - військовий експерт Згурець
10:03
окупанти
Українців попередили про російські провокації на Донеччині з можливими масовими вбивствами цивільних
09:41
кіт Степан
У Каннах кіт Степан із Харкова здобув нагороду для блогерів
09:38
Ексклюзив
Микола Княжицький
Країну, яка вимикає бандитським способом проукраїнські канали, до ЄС не візьмуть навіть кандидатом, - нардеп Княжицький
09:32
Петро і Марина Порошенки
Петро та Марина Порошенки привітали українців із Днем вишиванки: це символ нашої незламності і єднання
09:31
гуманітарна допомога
США виділять Україні $215 млн нової екстреної продовольчої допомоги
09:23
діти війна
Вторгнення РФ в Україну: загинула 231 дитина, понад 427 отримали поранення
09:00
знищена техніка окупантів
Близько 28,5 тис. військових, 1254 танки, 203 літаки, 595 артсистем та 455 безпілотників: Генштаб ЗСУ назвав втрати окупантів станом на 19 травня
08:57
вакцина
Готуються до різних сценаріїв восени: Німеччина запропонує всім охочим четверте щеплення від COVID-19 та закупить нові вакцини
08:56
Ексклюзив
Гуляйполе
Окупанти не полишають Гуляйполе на Запоріжжі, адже для них це коридор вглиб країни, - кореспондент Еспресо Лагутенко
08:33
обстріли у Донецькій області
У Сєвєродонецьку 18 травня через обстріли загинули четверо людей, є поранені. Луганщина залишається без світла
08:17
Юлія Свириденко
Польща передасть Україні 25 тис. тонн бензину
07:49
Реактивна система залпового вогню калібру 122 мм “Град”
Окупанти 5 разів обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині: є зруйновані будинки
07:33
окупанти
На чотирьох напрямках наступ і штурмові дії ворога були безуспішні, на окупованій Донеччині планують залучити до бойових дій студентів ЗВО, - Генштаб ЗСУ
07:13
пожежа
В Енергодарі палав окупований росіянами готельний комплекс, пожежу вдалося ліквідувати
07:06
Фінляндія та Швеція
Швеція та Фінляндія будуть разом закуповувати вогнепальну та протитанкову зброю
06:37
Бріджит Брінк
Сенат США затвердив кандидатуру Брінк на посаду посла в Україні
06:22
поїзд
УЗ призначила один додатковий евакуаційний рейс на 19 травня
06:02
Фукусіма
Японія вирішила скинути понад 1 млн тонн стічних вод з пошкодженої АЕС "Фукусіма" в Тихий океан
06:00
На фото американські військові та техніка, яку відправлять до України
США відправить Україні гаубиці з боєприпасами
05:32
Чехія
У Чехії змінюють правила розміщення українських біженців
05:16
Світовий банк
Світовий банк виділить $30 млрд, оскільки війна в Україні загрожує продовольчій безпеці
04:02
На фото обкладинка та сторінка нового коміксу
Історію життя Володимира Зеленського розповіли в новому коміксі
03:28
Українці можуть придбати авіаквитки компанії KLM зі знижкою
03:12
Чехія Україна
Понад 50 тис. українських біженців знайшли роботу у Чехії
02:57
Російський винищувач Су-34
Повітряні сили ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник та 20 одиниць бронетехніки
02:42
Україна ЄС
Єврокомісія надасть технічну допомогу для 9-ти країн ЄС, які приймають біженців з України
02:05
кримські татари
Парламент Канади визнав геноцидом депортацію татар
01:48
На фото військові ОК "Південь"
За добу українські військові нанесли 90 уражень по позиціях РФ на Південному напрямку
01:17
Бріджит Брінк
Комітет Сенату США попередньо підтримав кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла в Україні
01:08
Ліга Європи
"Айнтрахт" по пенальті переміг "Рейнджерс" у фіналі Ліги Європи
01:04
евакуація Азов
"Політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект". В Міноборони відповіли російським політикам, які хочуть заборонити обмін бійців "Азова"
00:42
Ентоні Блінкен
США нададуть Україні нову екстрену продовольчу допомогу на суму $215 млн
00:41
Марія Захарова
Росія підготувала "сюрприз" у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО
00:17
Через війну з України виїхали понад 6,3 млн людей, ще 6,5 млн вважаються внутрішньо переміщеними, - ООН
00:14
Христо Грозєв
Силовики в Росії не знають, чи буде Путін при владі через три місяці, - Христо Грозєв
00:10
Російські загарбники викрали з банкомату на Запоріжжі майже 400 тис. грн
00:02
окупанти
У Мелітополі окупанти змушують місцевих сплачувати комуналку “з рук у руки”
2022, середа
18 травня
23:54
Саміт G7
$15 мільярдів. G-7 оприлюднить план допомоги Україні для компенсації втрат від російського вторгнення, - The Washington Post
23:51
Гуляйполе
Росія обстріляла Преображенку, Оріхове та Гуляйполе на Запоріжжі: пошкоджені будинки та сільський магазин
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV