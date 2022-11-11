Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Після звільнення Херсона, українська наступальна операція зі звільнення наших територій обовʼязково буде продовжуватись. Єдине зараз може бути певна пауза, щоб підтягнути резерви. Також потрібно кожен населений пункт повністю зачистити, а для цього потрібен час. У всі населені пункти повинні зайти та відновити роботу адміністрації, поліція та соціальні служби", - пояснив Ступак.

Військовий експерт переконаний, що контрнаступ ЗСУ буде продовжуватись.

"Наші військові будуть продовжувати тиснути на росіян біля берега Дніпра. Проте я не можу спрогнозувати наступне просування наших військ. Ніхто не збирається зупинятись. Ніхто не очікує на якісь переговори з росіянами. Контрнаступ ЗСУ буде продовжуватись. Тільки просування наших військ і крапка", - додав він.

11 листопада українська розвідка повідомила, що ЗСУ заходять у Херсон, місто повертається під контроль України.

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