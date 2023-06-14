ЗСУ просуваються для подальшого оточення Бахмута, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський
Командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський зазначив, що дії ЗСУ скеровані на оточення Бахмута
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Перебуваю під Берхівкою. Берхівка - це вища точка на півночі від Бахмута. З цієї точки, через подальше просування, ми зайдемо на північ Бахмута та повернемо позиції, які втратили ще в січні", - підкреслив Ярославський.
За словами командира підрозділу ЗСУ, 3-тя окрема штурмова бригада разом із суміжними військами ЗСУ просуваються з півдня в бік Кліщіївки.
"Ці дії Сил оборони дали змогу взяти під контроль ЗСУ усі логістичні траси, що дає можливість просуватися, аби надалі взяти Бахмут в оперативне оточення. Ми бачимо пересування ворога у місті та знищуємо його техніку. За останній тиждень Силам оборони України вдалося просунутися на 1 км на північ від Бахмута", - додав Ярославський.
- Станом на 12 червня зазначалося, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України пройшли на флангах від 250 до 700 метрів, посунувши тим самим ворога.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські Сили оборони продовжують наступати на фронті й досягли часткового успіху. За останню добу українські військові просунулись на Бахмутському та Запорізькому напрямках
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