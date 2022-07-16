Командувач сухопутних військ Польщі 2006-2009 рр поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Ті окремі атаки росіян на Донбасі не мають жодного значення, оскільки операція, яку проводили українці в районі Донбасу чи то пак Донбаської дуги - то був стратегічний шедевр. Чому так кажу? Бо українці втягнули у ту Донбаську дугу основні сили російської армії і від 3 квітня їх там били, росіяни бездумно атакували позиції, не бувши підготовленими, вони гинули масово", - зазначив Скшипчак.

Військовик додав, що армія Росії не здатна до масової та потужної атаки на Сході.

"І ті втрати, яких росіяни зазнали під час форсування Сіверського Донця, під Ізюмом, під Сєверодонецьком, під Бахмутом свідчать про те, що російська армія не підготовлена, а зараз позбавлена бойової здатності українською армією, яка ідеально провела оборонну операцію", - наголосив Скшипчак.

Польський військовий додав, що російські військові зовсім скоро будуть у кризовому становищі.

"Росіяни виснажують свої війська у бездумних атаках на добре підготовані позиції оборони українців. Звичайно, хай атакують та хай виснажують, хай армія цілковито втратить сили. На мою думку, за кілька днів на російську армію чекатиме криза. Вона вже є у кризі, яка позбавила її можливості ведення наступальної операції", - зауважив Вальдемар Скшипчак.

16 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові відбили штурм російських окупантів на Донецькому та Бахмутському напрямках.

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