ЗСУ створили далекобійний вогневий кулак, через це РФ не може вести контрбатарейну боротьбу, - Ракетні війська

Про це повідомив начальник ГУ Ракетних військ і артилерії та безпілотних систем ГШ ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов.

Він наголосив, що найголовніші чинники успішності сучасної артилерії - це автоматизація, новітні цифрові розробки для артрозвідки і автоматизованих систем управління вогнем та засоби контрбатарейної боротьби. ЗСУ виявляє артилерію росіян і має змогу знищувати її до того, як РФ буде готова атакувати українські позиції.

"Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ми скомбінували і створили далекобійний "вогневий кулак", який б’є настільки потужно, що ворог вже не має змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу", - наголосив Баранов.

Він зазначив, що успіх західної артилерії обумовлений навченістю особового складу, застосуванням нових програмних продуктів і запровадженням автоматизованої системи управління вогнем.

Наразі більшість, до 90%, вогневого ураження сил та засобів росіян припадає на ракетні війська та артилерію ЗСУ.

"Ми опановуємо західні артилерійські системи в рази швидше, ніж це передбачено стандартами НАТО", - підкреслив Баранов.