ЗСУ створили далекобійний вогневий кулак, через це РФ не може вести контрбатарейну боротьбу, - Ракетні війська
За допомогою західних ракетно-артилерійських систем, які мають нові програмні продукти та автоматизовану систему управління вогнем, ЗСУ створили надпотужний далекобійний вогневий кулак
Про це повідомив начальник ГУ Ракетних військ і артилерії та безпілотних систем ГШ ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов.
Він наголосив, що найголовніші чинники успішності сучасної артилерії - це автоматизація, новітні цифрові розробки для артрозвідки і автоматизованих систем управління вогнем та засоби контрбатарейної боротьби. ЗСУ виявляє артилерію росіян і має змогу знищувати її до того, як РФ буде готова атакувати українські позиції.
"Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ми скомбінували і створили далекобійний "вогневий кулак", який б’є настільки потужно, що ворог вже не має змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу", - наголосив Баранов.
Він зазначив, що успіх західної артилерії обумовлений навченістю особового складу, застосуванням нових програмних продуктів і запровадженням автоматизованої системи управління вогнем.
Наразі більшість, до 90%, вогневого ураження сил та засобів росіян припадає на ракетні війська та артилерію ЗСУ.
"Ми опановуємо західні артилерійські системи в рази швидше, ніж це передбачено стандартами НАТО", - підкреслив Баранов.
- Уряд Данії виділив 100 млн данських крон (13,4 млн євро) на спільну європейську закупівлю 155-мм артилерійських снарядів для України, постачання яких очікується у 2024 році в рамках роботи Європейського оборонного агентства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.44 Купівля 37.44Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.73Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе