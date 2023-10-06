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ЗСУ створили далекобійний вогневий кулак, через це РФ не може вести контрбатарейну боротьбу, - Ракетні війська

6 жовтня, 2023 п'ятниця
08:56
Війна з Росією українська артилерія

За допомогою західних ракетно-артилерійських систем, які мають нові програмні продукти та автоматизовану систему управління вогнем, ЗСУ створили надпотужний далекобійний вогневий кулак

Про це повідомив начальник ГУ Ракетних військ і артилерії та безпілотних систем ГШ ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов.

Він наголосив, що найголовніші чинники успішності сучасної артилерії - це автоматизація, новітні цифрові розробки для артрозвідки і автоматизованих систем управління вогнем та засоби контрбатарейної боротьби. ЗСУ виявляє артилерію росіян і має змогу знищувати її до того, як РФ буде готова атакувати українські позиції.

"Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ми скомбінували і створили далекобійний "вогневий кулак", який б’є настільки потужно, що ворог вже не має змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу", - наголосив Баранов. 

Він зазначив, що успіх західної артилерії обумовлений навченістю особового складу, застосуванням нових програмних продуктів і запровадженням автоматизованої системи управління вогнем.

Наразі більшість, до 90%, вогневого ураження сил та засобів росіян припадає на ракетні війська та артилерію ЗСУ. 

"Ми опановуємо західні артилерійські системи в рази швидше, ніж це передбачено стандартами НАТО", - підкреслив Баранов.

  • Уряд Данії виділив 100 млн данських крон (13,4 млн євро) на спільну європейську закупівлю 155-мм артилерійських снарядів для України, постачання яких очікується у 2024 році в рамках роботи Європейського оборонного агентства.

Україна
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зброя для України
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