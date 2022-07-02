ЗСУ тримають Лисичанськ та знищують особовий склад противника, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що у Лисичанську ворог використовує тактику, яку він використовував у Сєверодонецьку
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація навколо Лисичанська залишається складною. Українські захисники тримають місто. ЗСУ реалізують підходи, які здійснювали у Сєверодонецьку. Користуючись можливостями переваги оборони в місті, ЗСУ знищують особовий склад противника. Ворог використовує тактику, яку він використовував у Сєверодонецьку - масованими атаками та артилерійськими засобами знищує будівлі", - пояснив Згурець.
Також військовий аналітик додав, що ворог намагається перерізати лінії забезпечення наших військ.
"Здійснює атаки в напрямку Сіверська, там є траса забезпечення українських військ. Намагається перерізати трасу Бахмут - Лисичанськ. Важливо знайти баланс сил й можливостей, аби утримувати оборону у Лисичанську та не допустити скупчення лівого та правого флангів за спиною ЗСУ. Наявність резервів й нових способів ураження дозволить унеможливити наближення ворога за спиною наших підрозділів. Думаю, що операція буде тривати від двох тижнів і більше і буде залежати від балансу сил на цій ділянці", - зауважив Згурець.
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