Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог концентрує велику кількість своїх військ, щоб прорвати Луганщину і Лисичанськ. Для них це принципово. Ми дивимось аеророзвідкою, що такої кількості ворожої сили ще не було. В тилову атаку вони не підуть. ЗСУ відходити не планують", - зауважив Ращук.

Також Боєць батальйону "Свобода" додав ворог зазнає втрат та намагається прорватись через фланги.

"Грамотно працює наша авіація. Бахмутська траса під обстрілами. Ми зробили маневр та тимчасово відійшли від Сєверодонецька для перегрупування. Концентрація наших військ буде в іншому місці, ми зможемо контрнаступами повертати наші міста", - підкреслив Ращук.

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