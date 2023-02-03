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ЗСУ уразили склад боєприпасів, кілька районів скупчення окупантів і відбили атаки в 10 містах та селах

3 лютого, 2023 п'ятниця
07:12
війна з Росією ЗСУ

Українське військо 2 лютого продовжувало нищити ворожі війська на нашій землі. Захисники відбили атаки ворога в 10 населених пунктах Донецької та Луганської областей, а також уразили місця скупчення окупантів

Про це у ранковому зведенні 3 лютого передає Генштаб ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.

Авіація Сил оборони протягом 2 лютого завдала 4 удари по районах зосередження ворога.

Також наші захисники знищили російський БПЛА типу "Мерлін".

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.

Ворог завдав 5 авіаційних і 4 ракетних удари по Україні минулої доби

Російська Федерація не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення, наголошують в Генштабі.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних, 2 з них - по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області, а також 5 авіаційних ударів. 

Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об’єктах Херсонщини та Миколаївщини. 

Від ворожих ударів загинули та отримали поранення мирні громадяни.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Росія не припиняє наступальних дій на 4 напрямках

Ворог, зазнаючи великих втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стала, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. 

Окупанти обстріляли райони Клюсів, Грем’яча і Єліного Чернігівської області; Муравейні, Товстодубового, Студенка, Катеринівки, Вовківки і Волфиного на Сумщині та Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Зеленого, Стариці, Огірцевого, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Охрімівки і Новомлинського Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Голубівка, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку обстріляно Терни, Макіївку, Червонопопівку, Діброву та Торське на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Тоненьке, Веселе, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Богоявленку, Вугледар, Пречистівку, Велику Новосілку та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецьокої області; Гуляйпільске і Кам’янське на Запоріжжі, а також Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Бургунка, Новотягинка та Кізомис Херсонської області.

  • 2 лютого Генштаб повідомляв, що російська авіація наразі не поверталася з Білорусі на аеродроми постійного базування. Також окупанти на Донеччині збираються мобілізувати осіб з бронню від призову, а в районі села Тавільжанки на Харківщині готуються мінувати мости, дамби та переїзди.

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