Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в операційній зоні південнобузького напряму напружена та динамічна, але її розвиток під контролем Сил оборони. У стані, складі та положенні противника істотних змін не відмічено. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках", - пишуть у "Півдні".

У ніч з 13 на 14 вересня ЗСУ вбили 27 рашистів, знищили 2 одиниці автомобільної техніки. Бойовою машиною десанту, яка належала росіянам, тепер користуватиметься один з наших підрозділів. Решта втрат росіян ще розвідується.

Натомість росіяни завдали 1 авіаційний та 1 ракетний удар по позиціях ЗСУ та тилових районах із мирним населенням.

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