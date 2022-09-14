ЗСУ вночі вбили 27 рашистів та захопили бойову машину десанту, - ОК "Південь"
У ніч з 13 на 14 вересня українські захисники на південному фронті вбили 27 російських військових
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в операційній зоні південнобузького напряму напружена та динамічна, але її розвиток під контролем Сил оборони. У стані, складі та положенні противника істотних змін не відмічено. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках", - пишуть у "Півдні".
У ніч з 13 на 14 вересня ЗСУ вбили 27 рашистів, знищили 2 одиниці автомобільної техніки. Бойовою машиною десанту, яка належала росіянам, тепер користуватиметься один з наших підрозділів. Решта втрат росіян ще розвідується.
Натомість росіяни завдали 1 авіаційний та 1 ракетний удар по позиціях ЗСУ та тилових районах із мирним населенням.
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