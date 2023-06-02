Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 2 червня.

"Військовим керівництвом російської федерації прийнято рішення щодо посилення державного кордону курсантами вищих військових навчальних закладів. Так, 31 травня, близько 200 курсантів ІІІ курсу озброєних стрілецькою зброєю та гранатометами уже відряджено до західного кордону РФ під приводом проходження стажування", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті та обстріли території України

У ніч з 1 на 2 червня росіяни черговий раз завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема по Києву. Терористи застосували ударні БПЛА та крилаті ракети, проте усі вони були знищені в небі.

Загалом, протягом доби, ворог завдав 62 авіаційних та 15 ракетних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби окупанти здійснили 15 атак, проте всі вони були відбиті підрозділами сил оборони", - пише Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

та напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Ворог завдав авіаудару в районі Огірцеве Харківська область.

та напрямках РФ продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Ворог завдав авіаудару в районі Огірцеве Харківська область. Терористи здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Леонівка Чернігівської області; Нововасилівка, Ромашкове, Атинське, Юнаківка Сумської області , а також Уди, Козача Лопань, Ветеринарне, Гоптівка, Пильна, Зелене, Верхня Писарівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Зибине, Рибалкине, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне на Харківщині .

Нововасилівка, Ромашкове, Атинське, Юнаківка , а також Уди, Козача Лопань, Ветеринарне, Гоптівка, Пильна, Зелене, Верхня Писарівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Зибине, Рибалкине, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне на . На Куп’янському напрямку протягом доби противник вів безрезультативні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області.

напрямку протягом доби противник вів безрезультативні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічанське, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультативні наступальні дії в районі Макіївки Луганської області та Спірного - Донецької.

напрямку протягом доби противник вів безрезультативні наступальні дії в районі Макіївки Луганської області та Спірного - Донецької. Росія завдала авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Біла Гора та Часів Яр Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.

напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Біла Гора та Часів Яр Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка.

напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка. На Мар’їнському напрямку противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте, наші захисники відбили усі 8 атак противника. Орієнтовні втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 - пораненими. Було знищено 2 одиниці ворожої автомобільної техніки.

напрямку противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте, наші захисники відбили усі 8 атак противника. Орієнтовні втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 - пораненими. Було знищено 2 одиниці ворожої автомобільної техніки. Терористи завдали авіаційного удару по Мар’їнці, здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівське та Новоданилівка Запорізької області, а також Козацьке та Одрадокам’янка Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка та Новоандріївка Запорізької області, а також місто Херсон.

Удари ЗСУ по росіянах протягом доби

Українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу російської армії, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Українські сили ППО ліквідували 15 крилатих ракет та 17 ударних БПЛА типу "Шахед-136".

Ракетні війська та артилерія уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.