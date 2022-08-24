ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині, - Генштаб

Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ.

Згідно з інформацією військових, армія РФ продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів.

На Слов’янському напрямку противник намагався вести розвідку біля Богородичного. Українські воїни завдали окупантам вогневого ураження та змусили тікати.

На Бахмутському напрямку російські солдати вели наступ у бік Бахмутського та Кодеми, втім, відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні бої у напрямку населених пунктів Піски і Невельське. Успіху не мав.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони.

У Генштабі додали, що окупанти зазнають втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

В ОК "Півдні" попередили про можливі масовані ракетні удари по всіх регіонах України.

Посольство США у Києві закликало своїх громадян за можливості поїхати з України у зв'язку з небезпекою російських ударів по цивільній інфраструктурі.

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