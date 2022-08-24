English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині, - Генштаб

ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині, - Генштаб

24 серпня, 2022 середа
07:48
війна з Росією ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині, - Генштаб

Збройні сили України відбили ворожі наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Слов'янському напрямках

Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ. 

Згідно з інформацією військових, армія РФ продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.

  • На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів.
  • На Слов’янському напрямку противник намагався вести розвідку біля Богородичного. Українські воїни завдали окупантам вогневого ураження та змусили тікати.
  • На Бахмутському напрямку російські солдати вели наступ у бік Бахмутського та Кодеми, втім, відійшли.
  • На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні бої у напрямку населених пунктів Піски і Невельське. Успіху не мав.
  • На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони. 

У Генштабі додали, що окупанти зазнають втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

  • В ОК "Півдні" попередили про можливі масовані ракетні удари по всіх регіонах України. 
  • Посольство США у Києві закликало своїх громадян за можливості поїхати з України у зв'язку з небезпекою російських ударів по цивільній інфраструктурі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Луганщина
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Донеччина
Авдіївка
Слов'янськ
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
Виталий Портников
21 серпня, 2022 неділя
Україна і Росія не залишаться на політичній карті світу у тому вигляді, у якому вони зараз є, - Портников
22 серпня, 2022 понедiлок
Бійці полку "Азов", звільнені з російського полону, дали пресконференцію
Антонівський міст
23 серпня, 2022 вiвторок
Британська розвідка з'ясувала, як РФ планує нівелювати втрату Антонівського мосту
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.52
    Купівля 39.52
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 39.42
    Продаж 40.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
24 серпня
09:16
Валерій Залужний
"Незалежність можлива тільки коли є люди, готові за неї боротися": Залужний подякував захисникам і захисницям України
09:15
Лукашенко
Після сотень ракет: Лукашенко наважився привітати українців з Днем Незалежності та побажав "мирного неба"
09:14
PR
До Дня Незалежності бренд жіночого одягу Natali Bolgar анонсував старт конкурсу на найкращий look у патріотичних кольорах
09:05
Інтерв’ю
на фото: Олена Білозерська
Офіцерка ЗСУ Олена Білозерська: Ми переможемо і ввійдемо в нове об’єднання сильних розвинених держав
08:50
Укрзалізниця
Укрзалізниця попередила про затримку низки потягів
08:42
окупанти
У британській розвідці розповіли про підсумки 6 місяців великої війни РФ проти України
08:39
Оновлено
Росія двічі за ніч обстріляла Запоріжжя
08:20
мітинг на підтримку захисників Азовсталі
"Кричущий воєнний злочин": Україна попередила міжнародних партнерів про плани РФ влаштувати судилище над полоненими захисниками Маріуполя
07:46
Аналітика
друзі Путіна
70 друзів Путіна на Французькій Рив’єрі
07:45
вибух у "адміністрації" Пушиліна
РФ могла сама вдарити по штабу Пушиліна, аби виправдати атаки на українські урядові будівлі у День Незалежності, - ISW
07:41
Габріелюс Ландсбергіс
Очільник МЗС Литви запропонував питати в росіян на кордоні з ЄС, чий Крим
07:20
Google створив дудл до Дня Незалежності України
Google створив дудл до Дня Незалежності України
06:53
британія україна
Зменшить бюрократичну тяганину. Україна та Британія починають переговори щодо цифрової торгівлі
06:28
Посольство США в Україні
"Безпекова ситуація може погіршитися без попередження": посольство США закликало своїх громадян їхати з України
06:21
Найгірший сценарій війни позаду, - Резніков
05:48
Матч ПСВ - "Рейнджерс", Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
05:26
Матч "Бенфіка" - "Динамо" у Лізі чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
04:32
Оновлено
Знищений склад у Токмаку, Запорізька область
ЗСУ знищили російський склад у Запорізькій області
03:44
Ракетний удар
В ОК "Південь" попередили про можливі масовані ракетні удари по всіх регіонах України
03:34
сирена
У роботі застосунку "єТривога" стався збій
03:27
Оновлено
Ілюстрація. Дніпро
У Дніпрі прогриміли вибухи
03:23
російська авіація
Російські штурмовики і гелікоптери 10 разів атакували позиції ЗСУ на Півдні
03:14
Путін, морські десантники
Росія зменшила корабельне угруповання у Чорному морі
03:06
Ілюстрація. Знищений склад
ЗСУ знищили російський склад на Херсонщині
02:36
Динамо, Ліга чемпіонів
"Динамо" зіграє у груповому етапі Ліги Європи: дата жеребкування
01:51
Ліз Трасс
Трасс заявила про готовність застосувати ядерну зброю
01:36
Ілюстрація. Харків
Росія обстріляла Новобаварський район Харкова
00:53
Ракетний обстріл
Окупанти вдарили ракетами по інфраструктурних об'єктах Запоріжжя
00:48
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 серпня
00:39
Кислиця
Кислиця закликав МАГАТЕ подумати над постійною присутністю своїх представників на ЗАЕС
00:18
"Бенфіка" - "Динамо"
"Динамо" програло "Бенфіці" і вилетіло з Ліги чемпіонів
00:00
Пошкоджені банкноти
НБУ просить українців відмовлятися від пошкоджених банкнот під час розрахунків: у чому причина
2022, вiвторок
23 серпня
23:48
Ілюстративне зображення. Російський безпілотник
ЗСУ знищили п’ять ворожих безпілотників
23:43
Оновлено
Ілюстративне зображення обстрілу Харкова. На фото Харківський гуртожиток
Російські військові втретє за день обстріляли один із районів Харкова
23:41
Василь Небензя і "фотосвідоцтва" обстрілів Запорізької АЕС українськими військовими
"Наслідок злочинної підтримки західних покровителів": постпред Росії в ООН вчергове звинуватив Україну в обстрілах ЗАЕС та показав так звані фотосвідоцтва
23:09
Ексклюзив
Курт Волкер
Військовий сценарій для Росії зимою буде складнішим, ніж для України, - Волкер
23:01
Заступниця генсека ООН Розмарі Дікарло
Заступниця генсека ООН на Радбезі закликала демілітаризувати Запорізьку АЕС та негайно допустити туди місію МАГАТЕ
22:50
Сумщина - ілюстративне фото
Окупанти гатили по Сумщині: понад 80 прильотів
22:36
Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський
"Харків не буде містом зруйнованих районів і ніколи не підкориться нечисті": Зеленський запевнив, що зробить все для звільнення усієї області
22:06
Аналітика
Сергій Згурець
День нашої Незалежності для ворога є системним подразником: чим може нам загрожувати противник та до чого готується наша протиповітряна оборона. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV