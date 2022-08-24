ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині, - Генштаб
Збройні сили України відбили ворожі наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Слов'янському напрямках
Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ.
Згідно з інформацією військових, армія РФ продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.
- На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів.
- На Слов’янському напрямку противник намагався вести розвідку біля Богородичного. Українські воїни завдали окупантам вогневого ураження та змусили тікати.
- На Бахмутському напрямку російські солдати вели наступ у бік Бахмутського та Кодеми, втім, відійшли.
- На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні бої у напрямку населених пунктів Піски і Невельське. Успіху не мав.
- На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони.
У Генштабі додали, що окупанти зазнають втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії.
Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.
- В ОК "Півдні" попередили про можливі масовані ракетні удари по всіх регіонах України.
- Посольство США у Києві закликало своїх громадян за можливості поїхати з України у зв'язку з небезпекою російських ударів по цивільній інфраструктурі.
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