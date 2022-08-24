В ОК "Півдні" попередили про можливі масовані ракетні удари по всіх регіонах України
Українців застерігають, що у День Незалежності росіяни можуть вдатись до масованих ракетних ударах по всіх регіонах України
Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".
"Наразі варто пам’ятати, що підступність ворога, який з ненавистю до всього українського, національного, патріотичного розриває вогнем і снарядами Україну, спрямована саме на незалежність нашої країни. А значить цілком імовірно, що посиляться обстріли з артилерійсько-мінеметного озброєння, можуть бути здійснені масовані ракетні удари по всіх регіонах України. Намагаючись довести свою могутність вороже військо здатне на провокації та варварство як на окупованих територіях, так і на лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.
- На початку доби, 24 серпня, росіяни обстріляли Запоріжжя.
- Від російських обстрілів також постраждав Дніпро.
- У ніч з 23 на 24 серпня російський агресор також вдарив по Новобаварському району Харкова.
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