ЗСУ відбили атаку росіян на звільнену Білогорівку ,– Гайдай

Про це написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Росіяни продовжують обстрілювати визволені населені пункти, перетворюючи їх на попіл. Так, учора вони вчергове відкрили вогонь по Стельмахівці на Куп’янському напрямку, Греківці, Надії, Білогорівці та Новоєгорівці на Лиманському напрямку", - написав він.

За його словами, на Бахмутському напрямку противник завдавав вогневого впливу з танків та артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.

"18 жовтня ЗСУ відбили декілька атак ворога. Зокрема, і у напрямку Білогорівки", - йдеться в повідомленні Гайдая.

5 жовтня Гайдай заявив, що розпочалася деокупація Луганської області, вже декілька населених пунктів звільнені від загарбників, зокрема, йшлося про Білогорівку.

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