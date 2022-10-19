ЗСУ відбили атаку росіян на звільнену Білогорівку ,– Гайдай
У Луганській області Збройні сили України відбили декілька атак ворога, зокрема, у напрямку Білогорівки
Про це написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Росіяни продовжують обстрілювати визволені населені пункти, перетворюючи їх на попіл. Так, учора вони вчергове відкрили вогонь по Стельмахівці на Куп’янському напрямку, Греківці, Надії, Білогорівці та Новоєгорівці на Лиманському напрямку", - написав він.
За його словами, на Бахмутському напрямку противник завдавав вогневого впливу з танків та артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.
"18 жовтня ЗСУ відбили декілька атак ворога. Зокрема, і у напрямку Білогорівки", - йдеться в повідомленні Гайдая.
- 5 жовтня Гайдай заявив, що розпочалася деокупація Луганської області, вже декілька населених пунктів звільнені від загарбників, зокрема, йшлося про Білогорівку.
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