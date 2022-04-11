ЗСУ відбили атаку ворога під Золотим на Луганщині, - Гайдай
Збройні сили України відбили чергову атаку росіян, цього разу в Сєвєродонецькому районі Луганщини
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За попередніми даними, Збройні сили України відбили атаку російських окупантів під Золотим Сєвєродонецького району Луганської області. У звʼязку із невдалим штурмом міста, росіяни відступили та почали обстрілювати з відстані житлові масиви Золотого.
"В нашій області не зашилось уцілілих об’єктів критичної та будь якої іншої інфраструктури. Чи знають про це росіяни? Так, в них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади із харчами. Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт", - наголошує Гайдай.
Крім того, за його словами зазнали пошкоджень багатоповерхівки та приватні будинки в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому та Кремінній.
На Кремінщині також внаслідок обстрілів зайнялися гектари сухої трави.
Крім того, на лінії фронту Луганщини та Донеччини ЗСУ відбили чотири атаки ворога. Зокрема знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої техніки, шість військових автомобілів та вісім артилерійських систем.
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