ЗСУ відбили кілька спроб штурму на Донеччині, окупанти намагаються завадити контрнаступу на Півдні, - Генштаб

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

На Донеччині противник застосовує танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів. Армія РФ намагається витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій.

Спроби наступу ворога в районах Долини та Богородичного, завдяки діям українських військових, завершились крахом та втечею.

Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, успіху не мали та відійшли. Поблизу Травневого та Кодеми бойові дії тривають.

Ворог здійснив чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту Піски, успіху не має, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів, здійснює обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Росіяни намагались прорвати оборону неподалік Марʼїнки, зазнали втрат та відійшли.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України вглиб тимчасово зайнятої ним території. Ворожі наступальні дії у районах Білогірки та Лозового українські воїни зупинили та відігнали окупантів назад.

На Харківському напрямку захисники України просунулись в глибину оборони противника. Окупанти намагаються втримати захоплені території.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb