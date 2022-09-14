ЗСУ відбили наступ РФ у напрямку Соледара
У Соледарі, Донецька область, українські захисники відбили наступ російського агресора
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступальних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог здійснює вогневе ураження позицій наших підрозділів вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачене положення, переміщує свої війська та веде повітряну розвідку", - пише Генштаб.
На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб просунутися вглиб нашої території. Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.
- З початку доби 14 вересня російський агресор завдав 8 ракетних і 4 авіаційних удари та здійснив 15 обстрілів з РСЗВ.
- У Донецькій області українські захисники знищили склад росіян, у якому вони розміщували продовольство.
- До 50 мобілізованих окупантів з Горлівки, Донецька область, написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях.
- Російський агресор намагається врятувати свої засоби ППО та евакуює воєнну техніку вглиб окупованих територій та з України.
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