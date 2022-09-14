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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ відбили наступ РФ у напрямку Соледара

14 вересня, 2022 середа
19:21
війна з Росією ЗСУ

У Соледарі, Донецька область, українські захисники відбили наступ російського агресора

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступальних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог здійснює вогневе ураження позицій наших підрозділів вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачене положення, переміщує свої війська та веде повітряну розвідку", - пише Генштаб.

На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб просунутися вглиб нашої території. Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

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