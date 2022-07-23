ЗСУ відбили штурм на Донеччині та вчергове не дали захопити Вуглегірську ТЕС, - Генштаб

Про це йдеться в оперативній інформації від Генштабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєво не змінилась. Ворог обстріляв село Старикове Сумської області. Триває повітряна розвідка прикордонної ділянки в Чернігівській та Сумській областях безпілотними літальними апаратами.

На Слобожанському напрямку росіяни усіма наявними засобами продовжують стримувати підрозділи Сил оборони від просування вглиб тимчасово зайнятої території. На Харківському напрямку ворог зі артилерії обстріляв Харків та інші населені пункти області. Завдав авіаудару неподалік Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку ворог обстрілював із артилерії населені пункти. Біля Богородичного, силами розвідувальної групи, намагався виявити слабкі місця в обороні наших військ. Противника знешкоджено, додають військові.

На Донецькому напрямку тривають спроби встановлення контролю над Вуглегірською ТЕС. Окупанти знову, вже з різних напрямків, спробували штурмувати територію Вуглегірської ТЕС. Знову безуспішно і з втратами. Розвідувальні групи противника намагалися виявити слабкі місця в обороні наших військ на напрямках Соледара та Покровського. Вороги були виявлені та знешкоджені.

Штурмовими діями з різних напрямків окупанти намагалися покращити тактичне положення у районі Верхньокам’янського. Українські воїни зустріли ворога кинджальним вогнем та завдали значних втрат. У Генштабі повідомили, що окупанти в паніці відійшли.

На Краматорському напрямку ворог теж обстріляв населені пункти. Завдав авіаудару біля Спірного.

На Бахмутському напрямку противник намагається створити сприятливі умови для продовження наступу на Бахмут. Обстрілював українські війська із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Травневого, Семигір’я, Роздолівки, Яковлівки, Соледара, Білогорівки та низки інших населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по Покровському та Новолуганському.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілював цивільну та військову інфраструктуру. Завдав авіаударів поблизу Красногорівки та Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує, щоб не допустити просування українських військ. Ворог продовжує розвідку безпілотними літальними апаратами. Тривають обопільні обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення.

З 24 лютого до 23 липня окупанти втратили близько 39 240 військових, 1708 танків, 864 системи артилерії й 714 безпілотників.

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