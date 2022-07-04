ЗСУ влаштовують в тилу ворога "феєрверки" на День незалежності США, - журналіст Лиховій
Головний редактор інтернет-видання "Новинарня" Дмитро Лиховій розповів, що Збройні сили України влаштовують "феєрверки" в тилу російських окупантів до свята - Дня незалежності Сполучених Штатів Америки, яке відзначається 4 липня
Журналіст поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні, 4 липня, ми бачимо, як на честь Дня незалежності США ЗСУ влаштовують "феєрверки" в тилу російських окупантів на Донеччині та Луганщині. Збройні сили точними ураженнями інтелектуальних ракет підривають склади боєприпасів армії Росії. Чим більше буде таких "феєрверків", тим складніше Російській Федерації вдаватиметься захоплювати наші території", - зазначив Лиховій.
Головред "Новинарні" додав, що не зважаючи на те, що Росія захопила Луганську область, це далося країні-агресорці надзвичайно важко.
"Лишень через 4 з лишком місяці після початку великої війни Росії вдалося втілити першу частину свого плану - взяти під контроль і відзвітувати про здобуття Луганської області. Ми знаємо, якою ціною окупантам це далося. Зрозуміло, що далі вони будуть намагатися окупувати населені пункти на Донеччині. Але, як бачимо, ситуація там інакша, адже Збройні сили України в плані артилерії посилюються", - зауважив Дмитро Лиховій.
- 4 липня стало відомо, що ЗСУ знищили великий склад російських боєприпасів у тимчасово окупованому Сніжному, на Донеччині.
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