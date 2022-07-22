Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час презентації нового модуля інформаційно-аналітичної системи СОТА для моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів.

"Такого полігону, який на сьогодні є, на жаль, на території нашої країни, ніде у світі не існує. І на сьогодні всі види зброї, які у нас є..., ми володіємо абсолютно унікальною інформацією з урахуванням того, що ми безпосередньо використовуємо це на полі бою, безпосередньо використовуємо це у вкрай складних умовах, не "наближених до бойових", ми використовуємо це, скажімо так, безпосередньо на війні. Тому ті знання, та інформація, яка у нас є, вона неоціненна для всіх виробників зброї. Ще раз наголошу, що це, на превеликий жаль, є полігон на нашій території", - заявив Данілов.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як контролюватимуть надану Україні зброю.

21 липня у МЗС України розповіли, навіщо Росії фейки про розкрадання західної зброї в Україні.

Раніше Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони наголосив, що російська пропаганда намагається дискредитувати керівництво України, поширюючи фейки про збут Україною західної техніки. Також з цією метою можливі провокації на території Європи з використанням зброї, переданої Україні.