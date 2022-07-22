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ЗСУ володіють неоціненною інформацією для виробників зброї, – Данілов

22 липня, 2022 п'ятниця
00:41
війна з Росією На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов

Україна, на жаль, стала полігоном для випробовування новітніх видів озброєння та військової техніки. Тому інформація, якою володіють українські військові, неоціненна для всіх виробників зброї

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час презентації нового модуля інформаційно-аналітичної системи СОТА для моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів.

"Такого полігону, який на сьогодні є, на жаль, на території нашої країни, ніде у світі не існує. І на сьогодні всі види зброї, які у нас є..., ми володіємо абсолютно унікальною інформацією з урахуванням того, що ми безпосередньо використовуємо це на полі бою, безпосередньо використовуємо це у вкрай складних умовах, не "наближених до бойових", ми використовуємо це, скажімо так, безпосередньо на війні. Тому ті знання, та інформація, яка у нас є, вона неоціненна для всіх виробників зброї. Ще раз наголошу, що це, на превеликий жаль, є полігон на нашій території", - заявив Данілов.

  • Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як контролюватимуть надану Україні зброю.
  • 21 липня у МЗС України розповіли, навіщо Росії фейки про розкрадання західної зброї в Україні.
  • Раніше Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони наголосив, що російська пропаганда намагається дискредитувати керівництво України, поширюючи фейки про збут Україною західної техніки. Також з цією метою можливі провокації на території Європи з використанням зброї, переданої Україні.

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