ЗСУ вразили пункти управління, місця скупчення, засоби ППО і техніку росіян

Про це у вечірньому звернення інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника", - пише пресслужба.

Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили чотири райони зосередження російських загарбників, озброєння і військової техніки армії РФ.

Українські бійці знищили склади з боєприпасами окупантів у Горлівці Донецької області та Сватовому, що на Луганщині.

Від 24 лютого до 8 листопада Російська Федерація втратила на території України 77170 військових, 2786 танків, 5654 ББМ і 278 літаків.

Українські десантники показали знищену техніку та склад з боєприпасами російських окупантів, зокрема танк був "обладнаний" вкраденими каналізаційними люками.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb