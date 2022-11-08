ЗСУ вразили пункти управління, місця скупчення, засоби ППО і техніку росіян
Збройні Сили України 8 листопада влучили у пункти управління російських окупантів, зброю, техніку та позиції засобів протиповітряної оборони
Про це у вечірньому звернення інформує Генеральний штаб ЗСУ.
"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника", - пише пресслужба.
Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили чотири райони зосередження російських загарбників, озброєння і військової техніки армії РФ.
- Українські бійці знищили склади з боєприпасами окупантів у Горлівці Донецької області та Сватовому, що на Луганщині.
- Від 24 лютого до 8 листопада Російська Федерація втратила на території України 77170 військових, 2786 танків, 5654 ББМ і 278 літаків.
- Українські десантники показали знищену техніку та склад з боєприпасами російських окупантів, зокрема танк був "обладнаний" вкраденими каналізаційними люками.
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