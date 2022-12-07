ЗСУ вразили пункти управління, склади боєприпасів, позиції ЗРК і артилерії та місця скупчення ворогів
За день, 7 грудня, українська артилерія уразила 3 пункти управління і 2 райони зосередження особового складу окупантів
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Українська авіація протягом поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. Наші воїни збили ударний БпЛА типу “Shahed-136”, - пишуть у ЗСУ.
Втрат РФ завдали і підрозділи ракетних військ та артилерії. Відомо про ураження 3 пунктів управління, 2 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.
- За день, 7 грудня, від російської артилерії постраждали понад 10 населених пунктів у Херсонській області.
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