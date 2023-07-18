Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Не поступово, але ЗСУ охоплюють росіян з півдня й півночі від Бахмута. Поки зарано говорити про оточення, але вогневий вплив з боку Сил Оборони є не тільки на місто, а й на східному секторі. Тобто логістика зі сходу від Бахмута також перебуває під нашим вогневим впливом", - зауважив Коваленко.

За його словами, просування ЗСУ відбувається кожного дня, пауз нема.

"Це свідчить про те, що Сили Оборони України мають ініціативу на півдні й півночі від міста. Крім цього в самому місті відбуваються цікаві події. ЗСУ вже контролюють деякі позиції в самому місті. Тобто росіяни втрачають контроль над Бахмутом. Вони поки мають можливість вільного маневру. Поки ворог не зазнає максимальних втрат, які будуть, коли росіяни будуть затиснуті в окремому секторі", - підкреслив Коваленко.