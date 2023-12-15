ЗСУ взяли в полон зрадника, який захоплював Маріуполь та Волноваху: йому загрожує довічне ув'язнення

Про це повідомляє СБУ.

ЗСУ взяли кулеметника у полон під час контрнаступальної операції на Мелітопольському напрямку наприкінці листопада 2023 року.

Затриманим виявився донеччанин, який на початку повномасштабного вторгнення РФ добровільно приєднався до одного з мотострілецьких полків південного військового округу армії Росії.

Його призначили на посаду кулеметника, видали зброю та боєприпаси, а також посвідчення та формений одяг російського зразка. Його відправили на полігон, де він пройшов тактичну та вогневу підготовку.

Після завершення підготовки його відрядили на передову, де він брав участь у захопленні Маріуполя та Волновахи, за що був нагороджений медаллю "за бойові заслуги" від командування російських військ.

Згодом його у складі окупаційного підрозділу перекинули до Запоріжжя для стримування контрнаступу українських військ у Пологівському районі. Крім обстрілу позицій ЗСУ бойовик займався облаштуванням блокпостів, траншей та вогневих точок рашистів на південному фронті.

СБУ повідомила чоловіку про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.