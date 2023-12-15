ЗСУ взяли в полон зрадника, який захоплював Маріуполь та Волноваху: йому загрожує довічне ув'язнення
Довічне позбавлення волі загрожує зраднику з Донеччини, який став кулеметником в армії РФ та захоплював Маріуполь та Волноваху
Про це повідомляє СБУ.
ЗСУ взяли кулеметника у полон під час контрнаступальної операції на Мелітопольському напрямку наприкінці листопада 2023 року.
Затриманим виявився донеччанин, який на початку повномасштабного вторгнення РФ добровільно приєднався до одного з мотострілецьких полків південного військового округу армії Росії.
Його призначили на посаду кулеметника, видали зброю та боєприпаси, а також посвідчення та формений одяг російського зразка. Його відправили на полігон, де він пройшов тактичну та вогневу підготовку.
Після завершення підготовки його відрядили на передову, де він брав участь у захопленні Маріуполя та Волновахи, за що був нагороджений медаллю "за бойові заслуги" від командування російських військ.
Згодом його у складі окупаційного підрозділу перекинули до Запоріжжя для стримування контрнаступу українських військ у Пологівському районі. Крім обстрілу позицій ЗСУ бойовик займався облаштуванням блокпостів, траншей та вогневих точок рашистів на південному фронті.
СБУ повідомила чоловіку про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
- В Івано-Франківську повідомили про підозру колишній міліціонерці родом з Луганщини, яка у 2014 році добровільно перейшла на бік РФ.
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