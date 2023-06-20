Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ЗСУ за день уразили 17 артпідрозділів росіян, на напрямках основних зусиль ворога сталося 35 боєзіткнень, - Генштаб

ЗСУ за день уразили 17 артпідрозділів росіян, на напрямках основних зусиль ворога сталося 35 боєзіткнень, - Генштаб

20 червня, 2023 вiвторок
19:59
Війна з Росією ЗСУ, ББМ, БМП

Протягом доби, 20 червня, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили 17 артпідрозділів, засіб ППО та ще один важливий об'єкт противника. На напрямках основних зусиль ворога сталося 35 боєзіткнень

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Окрім того, було уражено 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 станції РЕБ.

Своєю чергою авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 2 - по його ЗРК. Також українськими воїнами було знищено 3 розвідувальних БпЛА.  

На Запоріжжі окупанти облаштували додаткові блокпости та пункти фільтрації

Генштаб розповідає, що цивільне населення, яке виїжджає із тимчасово окупованого півдня України, вимушене проходити пункти фільтрації, що розміщені в Мангуші та Новоазовську Донецької області. Під час фільтраційних заходів у громадян ретельно перевіряють речі та документи, а також відбирають відбитки пальців.

За день ворог завдав по території України 72 авіаударів та здійснив 36 обстрілів з РСЗВ

Також, за уточненою інформацією, російські окупанти завдали удару по Україні 35 іранськими ударними БПЛА типу “Шахед”, 7 ракетами С-300 та однією крилатою ракетою наземного базування “Іскандер-М” по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Силами української ППО було знищено 32 "шахеди".

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби там відбулось 35 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаударів по Янжулівці та Леонівці Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Карповичі Чернігівської області; Кіндратівка, Бруски, Басівка, Локня, Юнаківка, Бачівськ, Степне Сумської області, а також Івашки, Рожковичі, Гур'їв Козачок, Уди, Мар’їно,  Висока Яруга, Мороховець, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Устинівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка  на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка і Берестове  Харківської області.
  • На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Кремінна - Ямполівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли Авдіївки, Первомайського та Невельського Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. В той же час, обстріляв з артилерії Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Гостре, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Сторожевого, Пречистівки, Золотої Ниви, Благодатного та Макарівки Донецької області та міста Запоріжжя. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Нескучне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Херсонської області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків -  Миколаївської.

Окрім того, начальниця відділу комунікації поліції Донеччини Олександра Гаврилко в ефірі Еспресо повідомила, що за минулу добу російські окупаційні війська понад 20 разів обстріляли 15 населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів 5 цивільних людей постраждали, жодна людина не загинула. Найбільше постраждали від обстрілів місто Торецьк та Часів Яр.

  • Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко зазначив, що на Куп'янському напрямку Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію.
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Євген Пригожин
20 червня, 2023 вiвторок
Пригожин пішов на конфронтацію в невдалий для міноборони РФ момент - контрнаступ ЗСУ, - розвідка Британії
Автор Дмитро Снєгирьов
19 червня, 2023 понедiлок
Путін перебуває в паралельній реальності й не контролює хід вигаданої ним "спецоперації"
F-16
19 червня, 2023 понедiлок
Виробник F-16 заявив про готовність навчати українських пілотів, якщо країни НАТО передадуть Києву літаки
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.79
    Купівля 36.79
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.21
    Продаж 41.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
20 червня
20:39
блискавка
У Гатному на Київщині блискавка влучила у житловий будинок
20:34
Планету вкрито шаром хмар: NASA створило візуалізацію викидів вуглецю в атмосферу Землі
20:12
прапори України та США
Син президента США Гантер Байден визнав податкові порушення в обмін на угоду зі слідством, - CNN
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Іноді позирайте на час…
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 482-го дня війни: ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а ППО знищила понад 90 відсотків російських "шахедів"
19:16
Робота снайперів-прикордонників
"Жива сила ворога успішно знищується": Сирський показав відео роботи снайперів на Бахмутському напрямку
19:13
Голодомор
Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу
19:12
Ексклюзив
окупанти Бердянськ
Впевненість окупантів в тому, що вони "назавжди" на окупованій території почала зникати, - депутат Запорізької міськради Кирильчук
18:59
Королева Данії Маргрете II
Найстаріший монарх Європи королева Данії Маргрете ІІ кидає курити у віці 83 роки
18:59
Відчинити двері і не боятись Путіна: Порошенко в Лондоні закликав союзників запросити Україну в НАТО
18:58
ядерна зброя рф ракета
Буданов: РФ ще не перемістила до Білорусі ядерну зброю
18:56
ЄС
ЄС наглядатиме за країнами, які можуть реекспортувати підсанкційні товари до РФ, - спецпредставник О’Салліван
18:26
Ексклюзив
Рада Європи
Реєстр збитків від агресивної війни РФ проти України почне роботу на початку осені, - кореспондентка Еспресо зі Страсбурга
18:17
З Угорщини повернулись троє звільнених росією полонених
В Україну повернули трьох із одинадцяти полонених, вивезених до Угорщини з РФ
18:03
OPINION
Петро Олещук
Спроба "африканізувати" російсько-українську війну провалилася
17:53
Іспанія 74 річний терорист
Посилки з бомбами в Іспанії: затриманого засудили за тероризм із метою перешкоджання підтримці України
17:45
на фото: Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА
Трагедія через закрите під час обстрілу укриття: оголошено підозру директору департаменту КМДА Ткачуку
17:43
Збір коштів: захисники потребують пікап
17:01
"Не муляж": Буданов після російських фейків про його здоров'я зустрівся з послом Японії та заступницею Кулеби Джапаровою
16:43
на фото Дмитро Муратов
Виступ російського журналіста Муратова на медіафорумі в Німеччині перервав сигнал повітряної тривоги
16:42
Ексклюзив
ракета Storm Shadow
Через вихід РФ із ракетного договору Шойгу може боятися ударів по Криму британськими Storm Shadow, - експерт Defense Express Киричевський
16:39
Грузія ЄС
Грузія позаду України: У Брюсселі оцінили рівень виконання вимог Тбілісі щодо членства в ЄС
16:22
Внаслідок підриву Каховської ГЕС підтопленим залишається 41 населений пункт
Росіяни обстріляли рятувальників ДСНС у Херсоні, є загиблий і поранені
16:18
вибух
У Тамбовській області РФ прогримів вибух на пороховому заводі, є загиблі та поранені
16:06
фейкові новини, fake news
У Болгарії близько 400 сайтів поширюють російську пропаганду та дезінформацію, - Фонд гуманітарних і соціальних досліджень
16:00
OPINION
Сергій Таран
"Нереформована Україна" на полі бою захищає спокій непорушних стандартів НАТО
15:53
Президент Болгарії Румен Радев
Президент Болгарії Радев: участь у наданні Україні боєприпасів буде помилкою
15:45
Ексклюзив
ЗСУ
Для виходу на кордон у межах 1991 року нам потрібно провести щонайменше дві наступальні операції, - військовий аналітик Гетьман
15:39
Вийшов перший тизер серіалу "Ходячі мерці: Деріл Діксон"
15:39
Ексклюзив
Маріупольський напрямок. Карта. 16/06/23
Наша піхота мужньо й без втрат відбиває атаки противника на Вугледарському напрямку, - офіцер ЗСУ Кішак
15:35
Україна Японія
Японія надасть Україні екстрену допомогу на $5 млн
15:13
У Бердянську військовий пілот у відставці збирав дані про колишніх колег, щоб переманити їх на бік РФ
14:59
Урсула фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії оголосила про план фінансової допомоги Україні на наступні 4 роки
14:58
система оповіщення сирена
Влада Києва вшосте відмовилася скасовувати зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог
14:44
Сергій Шойгу
Шойгу заявив, нібито ЗСУ планують атакувати ракетами HIMARS і Storm Shadow РФ і Крим, та пригрозив ударами по "центрах прийняття рішень"
14:40
ВВС викрила глобальну мережу садистських тортур мавп
Журналісти виявили глобальну мережу, члени якої платили індонезійцям за катування й убивства мавп, - розслідування BBC
14:18
Володимир Зеленський
За особливі заслуги перед Україною: Зеленський підписав закон про виплати політв'язням СРСР
14:14
Ексклюзив
Держсекретар США Блінкен з Сі Цзіньпіном
Китай чітко показав, що позиція Америки для нього є важливішою за підтримку Росії, - експерт-міжнародник Краєв
14:11
наручники
Бив, різав і ґвалтував: на Київщині затримали чоловіка, який дві доби тримав у заручницях незнайомку
14:10
площа Торре-Арджентіна
У Римі відкрили для відвідування площу, де загинув Юлій Цезар
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV