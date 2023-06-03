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ЗСУ за день відбили 16 атак росіян і знищили три склади боєприпасів, – Генштаб

3 червня, 2023 субота
20:32
Війна з Росією ЗСУ війна проти РФ

Протягом суботи, 3 червня, Збройні Сили України відбили 16 атак росіян і знищили три склади боєприпасів

Про це повідомили у зведенні Генштабу.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби окупанти здійснили 16 атак, проте всі вони були відбиті підрозділами Сил оборони.

Окрім цього, авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, а також українські військові знищили 3 ворожі розвідувальних БПЛА.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 склади боєприпасів", - йдеться у дописі.

Армія РФ завдала 19 авіаційних ударів та понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Загалом, протягом доби, ворог завдав 19 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник завдав авіаційного удару в районі Гатища Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’яч, Гай Чернігівської області; Атинське, Олександрівка, Юнаківка, Могриця, Степок, Велика Писарівка Сумської області, а також Івашки, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Пильна, Зелене, Веселе, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

Куп’янський напрямок: артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

Лиманський напрямок: протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівка Луганської області та Сіверськ Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів, що межують з лінією зіткнення Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Слов’янськ, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Нью-Йорк та Шевченко Донецької області.

Авдіївський напрямок: противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області, здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області.

Мар’їнський напрямок: ворог продовжує знищувати наші міста і села, завдав авіаційного удару по Мар’їнці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Максимільянівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Катеринівка та Янтарне Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледар та Пречистівка Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення, в тому числі: Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник завдав авіаційних ударів в районах Полтавка та Гуляйполе Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле Донецької області; Бурлацьке, Малинівка, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське, Лук’янівське та Комишуваха Запорізької області, а також Золота Балка, Зміївка, Берислав, Бургунка, Іванівка, Дачі, Зимівник, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

У тимчасово окупованому Генічеську росіяни тримають у підвалах громадян із проукраїнською позицією

Російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, в Генічеську Херсонської області, у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції, примусово утримуються громадяни України з проукраїнською позицією.

Водночас окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

"Нещодавно, в населеному пункті Скадовськ Херсонської області, на території дитячого садочка, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 50 окупантів з пораненнями різного ступеня важкості", - йдеться у дописі.

  • 3 червня повідомлялося, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що у місті Бахмут ситуація умовно стабільна і додала, що вагнерівці остаточно ще не залишили місто.
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
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