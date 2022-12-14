ЗСУ за добу уразили 15 пунктів зосередження особового складу та техніки ворога

Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні.

Зазначається, що українська авіація протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили 2 пункти управління та 8 районів зосередження особового складу ворога.

Окрім того, було підтверджено вогневе ураження 12 грудня району зосередження загарбників біля Вербового, що на Запоріжжі. Було знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати особового складу уточнюються.

Протягом доби, 14 грудня, окупанти завдали 23 авіа- та 7 ракетних ударів по Кураховому та Костянтинівці на Донеччині, а також 10 разів обстріляли Херсон з РСЗВ.

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