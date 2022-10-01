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ЗСУ за добу збили російський вертоліт і три дрони окупантів, - Генштаб ЗСУ

1 жовтня, 2022 субота
07:59
війна з Росією ЗСУ

Українські військові 30 вересня уразили 11 пунктів управління РФ, російські склади з боєприпасами, збили вертоліт і три ворожі дрони

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Упродовж доби Сили оборони України відбили ворожі атаки неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара. Українська авіація завдала 11 ударів по ворогу та уразила російський опорних пункт, шість районів зосередження озброєння та військової техніки, чотири зенітні ракетні комплекси противника. Також ППО ЗСУ зибила три дрони окупантів і вертоліт Ка-52.

Ракетні війська й артилерія вдарили по 11 російских пунктах управління різного рівня та восьми районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Крім того, українські захисники уразили ще 14 військових об'єктів ворога: склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьби та розвідки.

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