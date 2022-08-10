ЗСУ за добу знищили 2 склади та 1 базу окупантів

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Поки не відзначається, у яких населених пунктах були знищені російські об'єкти. Відомо лише, що були демілітаризовані 2 склади з боєкомплектами та 1 база.

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