ЗСУ за добу знищили 2 склади та 1 базу окупантів
За добу, 10 серпня, українські захисники знищили 2 склади та 1 базу окупантів на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Поки не відзначається, у яких населених пунктах були знищені російські об'єкти. Відомо лише, що були демілітаризовані 2 склади з боєкомплектами та 1 база.
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