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ЗСУ за добу знищили 3 російські засоби ППО, 5 БпЛА, склад боєприпасів і 11 артилерійських засобів, - Генштаб

8 липня, 2023 субота
19:10
Війна з Росією

Сили оборони України за добу завдали 7 ударів по районах зосередження особового складу ворога, уразили 11 артилерійських засобів, склад боєприпасів та 3 засоби протиповітряної оборони

Про це інформує Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 8 липня.

"Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника", - йдеться у звіті.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.

Окупанти завдали ракетно-авіаційного удару, застосувавши С-300 та "шахеди"

Російська Федерація продовжує вбивати мирне населення України, надалі ігнорує закони й звичаї війни та використовує тактику терору.

Зазначається, що протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та іранські ударні БпЛА "Shahed". У результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА.

Частина ударних БпЛА влучила в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також ворог завдав 34 авіаційних удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, внаслідок обстрілу російськими військовими Лиману 8 цивільних людей загинули й 13 отримали поранення.

У Генштабі наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на основних напрямках фронту

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Вовківки Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема, Карповичі Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Білопілля Сумської області та Гатище, Вовчанськ, Варварівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаудару біля Новоєгорівки Луганської області. Намагалися наступати в районах Берестового, Новоселівського та Стельмахівки Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Куп’янськ, Кислівка та Кам’янка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі Веселого Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Невського Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Веселе на Донеччині.

На Бахмутському напрямку РФ завдала авіаційних ударів в районах Дружківки та Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював марні наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Авдіївка, Первомайське та Семенівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Георгіївка, Єлизаветівка, Красногорівка, Олександропіль, Мар'їнка та Катеринівка.

На Шахтарському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області. Там же завдали авіаційного удару. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема постраждали Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе Запорізької області; Гаврилівка, Антонівка, Золота Балка Херсонської області, місто Херсон та Іванівка та Очаків на Миколаївщині. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

  • Авіація сил оборони за добу 7 липня завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу ворога, 4 - по зенітно-ракетних комплексах та 1 - по пункту управління ворога.
Україна
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Мелітополь
російська армія
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Бердянськ
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Кіровоградщина
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