ЗСУ за добу знищили 460 російських окупантів, 9 дронів і 5 танків, - Генштаб
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 173,3 тис. рашистів, 6977 бронемашин, 3615 танків і 2248 безпілотників
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого 2022 року до 31 березня 2023 року РФ втратила:
- особового складу – близько 173 360 (+460) осіб
- танків – 3615 (+5)
- бойових броньованих машин – 6977 (+3)
- артилерійських систем – 2675 (+4)
- РСЗВ – 526 (+0) од.
- засобів ППО – 278 (+0)
- літаків – 306 (+0)
- гелікоптерів – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+9)
- крилатих ракет – 911 (+0)
- кораблів /катерів – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5521 (+3)
- спеціальної техніки – 294 (+3)
Остаточні дані уточнюються.
"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!" - наголошують в Генштабі.
- Вночі на 31 березня війська РФ атакували територію України за допомогою ракет ЗРК С-300 та дронів "Шахед". 9 БПЛА збили українські воїни.
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