Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 31 березня 2023 року РФ втратила:

особового складу – близько 173 360 (+460) осіб

танків – 3615 (+5)

бойових броньованих машин – 6977 (+3)

артилерійських систем – 2675 (+4)

РСЗВ – 526 (+0) од.

засобів ППО – 278 (+0)

літаків – 306 (+0)

гелікоптерів – 291 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+9)

крилатих ракет – 911 (+0)

кораблів /катерів – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5521 (+3)

спеціальної техніки – 294 (+3)

Остаточні дані уточнюються.

"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!" - наголошують в Генштабі.