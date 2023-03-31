Про це у ранковому зведенні 31 березня звітує Генштаб ЗСУ.

Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни, застосовує тактику терору проти мирних громадян України.

Так, вночі, із застосуванням ЗРК С-300, противник здійснив 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харків.

Також для завдання авіаційних ударів, він задіяв 10 ударних БПЛА типу "Шахед-136", 9 з них знищили українські воїни.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом знищено дев’ять із десяти ударних дронів: один – підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних Сил – зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід".

Ударними дронами-камікадзе росіяни атакували з північного напрямку – Брянська область РФ, через Сумську та Чернігівську області.

Крім дронів, у небі також було зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Протягом минулої доби, 30 березня, росіяни завдали 11 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

В епіцентрі бойових дій лишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка, ЗСУ відбили понад 80 атак РФ

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника на цих напрямках.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено.

На території Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ збройних сил Російської Федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області, Нововасилівка, Нова Гута, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине, Катеринівка Сумської області, а також понад 15 населених пунктів на Харківщині, серед них: Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Вільча, Красне Перше, Тополі.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки, Кузьминого та Берестового.

Артилерійських обстрілів зазнали Дворічанське, Западне, Дворічна, Масютівка, Синьківка Куп’янськ і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка Луганської області, а також Роздолівка, Колодязі, Торське, Сіверськ та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, українські захисники відбили 22 атаки.

Водночас противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка та Бахмут Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області, успіху не мав.

Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Керамік, Новоселівка Перша, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Курахове, Острівське, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти завдали вогневого ураження по понад 30 населених пунктах. Серед них – Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки Запорізької області та Новоолександрівка, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Янтарне і Кізомис на Херсонщині.

ЗСУ уразили пункт управління, 4 склади та кілька районів скупчення окупантів

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили ворога, 2 склади боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів.